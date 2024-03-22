Две страны предупреждают о «потенциально разрушительных последствиях», если Израиль продолжит наземное наступление в Рафахе.

Австралия и Великобритания призвали к «немедленному прекращению боевых действий» в Газе, предупредив о «потенциально разрушительных последствиях», если Израиль продолжит запланированное наземное наступление на южный город Рафах. Две страны выступили с совместным заявлением в пятницу, выразив «глубокую обеспокоенность в связи с катастрофическим гуманитарным кризисом в Газе» после того, как министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр обороны Ричард Марлз приняли своих британских коллег Дэвида Кэмерона и Гранта Шаппса для переговоров в Аделаиде. Министры отметили «большое количество перемещенных лиц, ищущих убежища в этом районе, и отсутствие безопасных мест в Газе», когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил планы нападения на самый южный район Газы, где более 1,4 миллиона палестинцев искали убежища после того, как бежали от бомбардировок в других частях анклава.

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"Они заявили о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Газе, чтобы обеспечить поток помощи и освобождение заложников в качестве решающего шага на пути к постоянному, устойчивому прекращению огня", - говорится в заявлении, которое было опубликовано в то время, когда переговоры о перемирии при посредничестве Катара, Египта и Соединенных Штатов продолжаются в Дохе.