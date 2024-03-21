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BulgarNews
Amazon Web Services и NVIDIA расширяют сотрудничество для развития генеративного ИИ
AWS и NVIDIA расширяют границы возможностей генеративного ИИ – от ускорения прогресса в здравоохранении, до создания суперкомпьютера с искусственным интеллектом.

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Сегодня Amazon Web Services (AWS) и NVIDIA объявили о том, что новая платформа NVIDIA Blackwell GPU, представленная NVIDIA на конференции разработчиков GTC 2024, появится в AWS. NVIDIA Blackwell на AWS обеспечивает огромный скачок вперед в ускорении рабочих нагрузок логического вывода для ресурсоемких языковых моделей с несколькими триллионами параметров. Другими словами, сочетание новейших супер-чипов NVIDIA, работающих в облачной инфраструктуре AWS, поможет клиентам из всех отраслей еще быстрее раскрыть новые возможности генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

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«Тесное сотрудничество между нашими двумя организациями началось более 13 лет назад, когда мы вместе запустили первый в мире облачный инстанс GPU на AWS, и сегодня мы предлагаем клиентам широчайший спектр решений NVIDIA GPU», – сказал Адам Селипски, генеральный директор AWS;

«Процессор NVIDIA Grace Blackwell нового поколения знаменует собой значительный шаг вперед в области генеративного искусственного интеллекта и вычислений на GPU. В сочетании с мощной сетью адаптеров эластичной коммутационной сети AWS, гипер-масштабируемой кластеризацией Amazon EC2 UltraClusters и расширенными возможностями виртуализации и безопасности нашей уникальной системы Nitro мы даем клиентам возможность создавать и запускать много-триллионные языковые модели (LLM) быстрее, в большом масштабе и безопаснее, чем где-либо еще».

Генеральный директор AWS Адам Селипски (слева) и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (справа) на AWS re:Invent 2023. Одной из ключевых областей, где генеративный ИИ может иметь огромное значение, является здравоохранение и медико-биологические науки. AWS и NVIDIA объединились, чтобы расширить возможности автоматизированного поиска лекарств с помощью новых моделей искусственного интеллекта, чтобы помочь исследователям моделировать эффективность новых химических молекул, помогать в прогнозировании структуры белков и лучше понимать, как молекулы лекарств взаимодействуют с биологическими мишенями. Базовые модели NVIDIA BioNeMo™ скоро будут доступны в AWS HealthOmics – специализированном сервисе, который помогает организациям здравоохранения и медико-биологических наук хранить, запрашивать и анализировать геномные, транскриптомные и другие «омиксные» данные.

Будь то здравоохранение или любая другая отрасль, безопасность имеет первостепенное значение. Инфраструктура и сервисы AWS AI уже имеют функции безопасности, которые позволяют клиентам контролировать свои данные и гарантировать, что они не будут переданы сторонним поставщикам моделей. Новейшее сочетание и интеграция технологий NVIDIA и AWS в облаке еще больше расширяет эту безопасную среду. Повышенная безопасность защищает код и данные клиента во время обработки как на стороне клиента, так и на стороне AWS. Эта возможность, доступная только на AWS, была независимо проверена NCC Group, ведущей фирмой по кибербезопасности.

А кто не любит новый суперкомпьютер?

Впервые анонсированный на AWS re:Invent 2023 проект Project Ceiba для суперкомпьютеров с искусственным интеллектом, получивший название Project Ceiba, теперь также будет использовать платформу Blackwell. Феномен облачных вычислений будет способен обрабатывать 414 экзафлопс ИИ, что в 6 раз больше, чем в предыдущие планы. Все это сводится к тому, что один из самых быстрых суперкомпьютеров в мире размещен исключительно на AWS для использования внутренней командой исследований и разработок NVIDIA, работающей над продвижением применения ИИ в графике и моделировании, цифровой биологии, робототехнике, беспилотных автомобилях, прогнозировании климата и многом другом.

«Искусственный интеллект совершает прорывы беспрецедентными темпами, что приводит к появлению новых приложений, бизнес-моделей и инноваций в различных отраслях, — сказал Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA; «Наше сотрудничество с AWS ускоряет внедрение новых возможностей генеративного ИИ и предоставляет клиентам беспрецедентную вычислительную мощность, позволяющую раздвинуть границы возможного».

#nvidia #искусственный интеллект #amazon #здравоохранение #сотрудничество
Источник: aboutamazon.com
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