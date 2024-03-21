AWS и NVIDIA расширяют границы возможностей генеративного ИИ – от ускорения прогресса в здравоохранении, до создания суперкомпьютера с искусственным интеллектом.

Сегодня Amazon Web Services (AWS) и NVIDIA объявили о том, что новая платформа NVIDIA Blackwell GPU, представленная NVIDIA на конференции разработчиков GTC 2024, появится в AWS. NVIDIA Blackwell на AWS обеспечивает огромный скачок вперед в ускорении рабочих нагрузок логического вывода для ресурсоемких языковых моделей с несколькими триллионами параметров. Другими словами, сочетание новейших супер-чипов NVIDIA, работающих в облачной инфраструктуре AWS, поможет клиентам из всех отраслей еще быстрее раскрыть новые возможности генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

реклама «Тесное сотрудничество между нашими двумя организациями началось более 13 лет назад, когда мы вместе запустили первый в мире облачный инстанс GPU на AWS, и сегодня мы предлагаем клиентам широчайший спектр решений NVIDIA GPU», – сказал Адам Селипски, генеральный директор AWS;

«Процессор NVIDIA Grace Blackwell нового поколения знаменует собой значительный шаг вперед в области генеративного искусственного интеллекта и вычислений на GPU. В сочетании с мощной сетью адаптеров эластичной коммутационной сети AWS, гипер-масштабируемой кластеризацией Amazon EC2 UltraClusters и расширенными возможностями виртуализации и безопасности нашей уникальной системы Nitro мы даем клиентам возможность создавать и запускать много-триллионные языковые модели (LLM) быстрее, в большом масштабе и безопаснее, чем где-либо еще».

Генеральный директор AWS Адам Селипски (слева) и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (справа) на AWS re:Invent 2023. Одной из ключевых областей, где генеративный ИИ может иметь огромное значение, является здравоохранение и медико-биологические науки. AWS и NVIDIA объединились, чтобы расширить возможности автоматизированного поиска лекарств с помощью новых моделей искусственного интеллекта, чтобы помочь исследователям моделировать эффективность новых химических молекул, помогать в прогнозировании структуры белков и лучше понимать, как молекулы лекарств взаимодействуют с биологическими мишенями. Базовые модели NVIDIA BioNeMo™ скоро будут доступны в AWS HealthOmics – специализированном сервисе, который помогает организациям здравоохранения и медико-биологических наук хранить, запрашивать и анализировать геномные, транскриптомные и другие «омиксные» данные.

Будь то здравоохранение или любая другая отрасль, безопасность имеет первостепенное значение. Инфраструктура и сервисы AWS AI уже имеют функции безопасности, которые позволяют клиентам контролировать свои данные и гарантировать, что они не будут переданы сторонним поставщикам моделей. Новейшее сочетание и интеграция технологий NVIDIA и AWS в облаке еще больше расширяет эту безопасную среду. Повышенная безопасность защищает код и данные клиента во время обработки как на стороне клиента, так и на стороне AWS. Эта возможность, доступная только на AWS, была независимо проверена NCC Group, ведущей фирмой по кибербезопасности.

А кто не любит новый суперкомпьютер?

Впервые анонсированный на AWS re:Invent 2023 проект Project Ceiba для суперкомпьютеров с искусственным интеллектом, получивший название Project Ceiba, теперь также будет использовать платформу Blackwell. Феномен облачных вычислений будет способен обрабатывать 414 экзафлопс ИИ, что в 6 раз больше, чем в предыдущие планы. Все это сводится к тому, что один из самых быстрых суперкомпьютеров в мире размещен исключительно на AWS для использования внутренней командой исследований и разработок NVIDIA, работающей над продвижением применения ИИ в графике и моделировании, цифровой биологии, робототехнике, беспилотных автомобилях, прогнозировании климата и многом другом.