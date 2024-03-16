Британский судья постановил, что Крейг Райт не является изобретателем биткоина.

Лондон: Австралийский ученый, утверждающий, что он изобрел биткоин, не является «Сатоши Накамото» — изобретателем криптовалюты под псевдонимом, постановил судья Высокого суда Лондона в четверг. Крейг Райт долгое время утверждал, что является автором «белой книги» 2008 года, основополагающего текста биткоина, опубликованного под псевдонимом. Crypto Open Patent Alliance (COPA) подал на Райта в суд, требуя постановления о том, что Райт не является Сатоши. Судья Джеймс Меллор заявил в конце заключительных прений в четверг, что доказательства того, что Райт не был Сатоши, были «неопровержимыми».

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«Доктор Райт не является автором «белой книги» биткоина», — сказал Меллор. «Доктор Райт не является человеком, который действовал под псевдонимом Сатоши Накамото в период с 2008 по 2011 год».

COPA, в состав которой входит платежная фирма Block (SQ) основателя Twitter Джека Дорси, заявила, что решение суда стало «победой для всего сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом».





«Более восьми лет доктор Райт и его финансовые покровители лгали о том, что он является Сатоши Накамото, и использовали эту ложь, чтобы запугивать разработчиков в биткойн-сообществе», — говорится в заявлении представителя COPA.

«Это закончится сегодня решением суда о том, что Крейг Райт не является Сатоши Накамото».

Пресс-секретарь Райта сказал, что он «не готов ни с кем говорить в настоящее время».

Предполагаемое лжесвидетельство

COPA обвинила Райта в том, что он неоднократно подделывал документы, чтобы обосновать свое утверждение, в том числе во время самого судебного разбирательства, хотя Райт отрицал это, когда давал показания. Адвокат СОРА Джонатан Хаф заявил в начале судебного разбирательства в феврале, что заявление Райта было «наглой ложью, тщательно продуманным ложным нарративом, подкрепленным подлогом в промышленных масштабах». Хаф сказал, что «в поведении доктора Райта есть элементы, которые переходят в фарс», сославшись на его предполагаемое использование ChatGPT для изготовления подделок.

Но он добавил: «Поведение доктора Райта также смертельно серьезно. На основании своего нечестного заявления о том, что он является Сатоши, он подал иск на сотни миллиардов долларов, в том числе против многочисленных частных лиц».

Адвокаты Райта, однако, утверждали в судебных документах, что он представил «четкие доказательства, демонстрирующие его авторство в «белой книге» и создании биткоина». В своих заключительных аргументах адвокаты COPA попросили Меллора передать дело в Королевскую прокурорскую службу Великобритании «для рассмотрения обвинения в лжесвидетельстве и извращении правосудия». Меллор не уточнил, будет ли он это делать или нет.