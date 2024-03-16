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BulgarNews
Самый большой скейт-парк Африки построят в Египте
В качестве места для него был выбран туристический городок Эль-Гуна

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В египетском городе Эль-Гуна планируют создать самый большой скейт-парк на африканском континенте. Об этом сообщает Daily News Egypt, партнер TV BRICS. Ожидается, что строительные работы начнутся в этом году, а торжественное открытие запланировано на 2025 год. Власти Эль-Гуны намерены сделать город центром проведения местных и международных спортивных соревнований. Строительство скейт-парка будет способствовать развитию спортивного туризма в Египте, а также экономическому и социальному развитию страны.

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«В Эль-Гуне мы стремимся улучшить наши услуги и развлекательные мероприятия, чтобы удовлетворить различные интересы нашей разнообразной клиентской базы. Мы стремимся предложить широкий спектр мероприятий и видов спорта как для любителей, так и для профессионалов, позиционируя Эль-Гуну как центр различных спортивных, культурных и художественных мероприятий в Египте и Африке», — сказал Мохамед Амер, представитель городских властей.

Создатели скейт-парка отмечают, что инициатива направлена на то, чтобы внести существенный вклад в развитие скейтбординга в африканских странах.

#африка #египет #скейт-парк
Источник: tvbrics.com
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