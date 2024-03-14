Он будет оперировать текстами и речью на языках, распространенных в Индии

Индийский технологический институт Бомбея совместно с двумя местными компаниями готовит к запуску чат-бота, главной особенностью которого является работа с текстами и речью на языках, на которых говорят в Индии.

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«Мы будем разрабатывать наши собственные индийские основополагающие модели. Основываясь на наших собственных языках и наших собственных наборах данных по Индии, мы ожидаем, что в результате миссии Индии мы получим суверенные модели ИИ, которые будут разработаны и построены в Индии», — сказал министр Союза Раджив Чандрасекар.

Чат-бот будет создавать тексты и генерировать речь на 11 языках, распространенных в Индии, и в будущем планируется иметь возможность выполнять свои функции на 22 языках страны. Кроме того, проектом заинтересовались компании из финансового, банковского и развлекательного секторов. Об этом сообщает ANI, партнер TV BRICS. Своим преимуществом создатели считают не только ориентацию на локальные языки, которые могут иметь нюансы в произношении и для которых у глобальных конкурентов нет больших баз данных, но и то, что чат-бота можно использовать в рамках корпоративной или административной системы без риска попадания конфиденциальных данных в третьи руки.