MWC Barcelona собрала лидеров в области связи из 205 стран и территорий, чтобы обсудить отраслевые темы.

GSMA MWC Barcelona 2024 завершилась после четырех дней оживленных дискуссий, собрав лидеров отрасли и участников со всей мобильной экосистемы. MWC Barcelona, бесспорно, является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в мире благодаря уникальному сочетанию выставки, конференции и крупнейшего собрания политиков, которые обеспечивают цифровую экономику.

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Джон Хоффман (John Hoffman), генеральный директор GSMA Ltd., сказал: «MWC Barcelona воплощает в себе энергию и динамичность мобильной экосистемы. Для нас большая честь принимать у себя это особое мероприятие, которое в очередной раз обеспечило исключительные четыре дня дебатов, интеллектуального лидерства, вдохновения и заключения сделок. Мы благодарим всех, кто пришел на выставку в этом году; и особая благодарность принимающим городам».

MWC Barcelona 2024 в цифрах

Более 101 000 уникальных участников из 205 стран и территорий

Более 59% участников представляют отрасли, смежные с основной мобильной экосистемой

Более 2 700 экспонентов, спонсоров и партнеров

Более 1 100 спикеров и лидеров мнений, в том числе более 40% женщин-спикеров

51% участников на уровне директора и выше, из которых 21% были руководителями высшего звена

26% посетителей женского пола

Более 2 600 журналистов и отраслевых аналитиков со всего мира

Министерская программа GSMA собрала более 180 делегаций из 140 стран, в том числе 2 глав государств, более 70 министров, почти 120 глав регулирующих органов и более 40 межправительственных организаций

4YFN, которая в этом году отметила свое 10-летие, приветствовала 930 экспонентов, 450 спикеров и более 1000 инвесторов с коллективными фондами на общую сумму 50 миллиардов евро

MWC Barcelona уже 10 лет сертифицирован как углеродно-нейтральный. А в этом году использование бесплатного проездного билета на общественный транспорт, выдаваемого всем посетителям MWC, увеличилось на 42% по сравнению с прошлым годом. С помощью Экологической программы GSMA мы стремимся свести к минимуму воздействие MWC на окружающую среду

На сегодняшний день более 400 000 уникальных зрителей основных докладов и прямых трансляций на веб-сайте MWC Barcelona, Mobile World Live, платформах информационных партнеров и СМИ

Talent Arena, новая программа MWCapital, отметила свое первое издание на MWC 48-часовым хакатоном Open Gateway и профессионалами из более чем 400 компаний

Матс Грэнрид (Mats Granryd), генеральный директор GSMA, сказал: «Мы каждый год встречаемся в Барселоне, слушая по-настоящему убедительные отраслевые идеи из программы конференции, а также испытывая инновации, изобретательность и оптимизм с выставочной площадки. Это мероприятие призвано заглянуть в будущее и продемонстрировать, как искусственный интеллект, 5G и API открывают новые возможности благодаря совместным инициативам, таким как GSMA Open Gateway. Мы желаем всем счастливого пути домой и с нетерпением ждем встречи с вами в следующем году».