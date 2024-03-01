Президент Букеле говорит: «В конце концов 1 BTC = 1 BTC» — в среду цена биткойна превысила $64 тысячи и приблизилась к историческому максимуму!

Сальвадор не будет продавать свои биткойны, говорит президент Букеле

Президент Сальвадора Найиб Букеле в среду обратился к платформе социальных сетей X (twitter), чтобы поговорить о биткойнах и запасах BTC своей страны. Сальвадор принял биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США в сентябре 2021 года. Отметив, что «когда рыночная цена биткойна была низкой», были «буквально тысячи статей» о «предполагаемых потерях» Сальвадора от его инвестиций в BTC, Букеле уточнил: «Теперь, когда рыночная цена биткойна значительно выросла, если бы мы продавали, мы бы получили прибыль более 40% (только от рыночных покупок), и сейчас нашим основным источником BTC является наша программа гражданства». Президент Сальвадора продолжил:

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«Конечно, мы не будем продавать; в конце концов 1 BTC = 1 BTC (это было верно, когда рыночная цена была низкой, и это верно сейчас). Но очень показательно, что авторы этих статей, "аналитики", "эксперты", "журналисты" сейчас молчат", - подчеркнул он. «Помните об этом, когда в следующий раз они снова будут лгать о Сальвадоре».

Многие хвалили Букеле за твердую позицию в отношении биткойнов. Криптовалютная биржа Kraken, например, написала: «У вас было видение, и вы придерживались его. Спасибо за то, что вы стали пионером биткойнов и ускорили их внедрение!» "Золотой жук" Питер Шифф, однако, более критично относится к заявлению Букеле, отвечая президенту Сальвадора: «Поговорите об этих прибылях после того, как продадите и реализуете их». Букеле ответил: «Плачь сильнее».

Вице-президент Сальвадора Феликс Уллоа подтвердил ранее в этом месяце, что биткойн сохранит свой статус законного платежного средства под руководством недавно переизбранного президента Букеле. Правительство Букеле также планирует выпустить облигации, обеспеченные биткойнами, в первом квартале 2024 года. Более того, Уллоа заявил, что строительство Bitcoin City, предложенной президентом Букеле безналоговой крипто-гавани на востоке Сальвадора, будет продолжено, наряду с выпуском облигаций и паспортов инвесторам, внесшим 1 миллион долларов в криптовалюте.

Международный валютный фонд (МВФ) последовательно призывал Сальвадор отказаться от статуса биткойнов в качестве законного платежного средства, начиная с предупреждений в ноябре 2021 года и январе 2022 года о потенциальных рисках и издержках. За этим, в феврале 2023 года последовал подробный отчет, в котором вновь выразились опасения. Последний призыв МВФ к Сальвадору отказаться от BTC в виде законного платежного средства прозвучал в январе. Несмотря на эти неоднократные предупреждения, Сальвадор остается приверженцем Биткойна.