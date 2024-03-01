Гонконг расширяет свои испытания с цифровым юанем, поскольку это имеет решающее значение, которое кардинально улучшает трансграничные цифровые платежные системы.

Вкратце:

HSBC Hong Kong произведет революцию в сфере услуг с помощью технологии токенизации.

Инициатива, возглавляемая Сами Абузаром, направлена на расширение инвестиций в виртуальные активы.

Нормативно-правовая база HKMA и SFC для поддержки токенизации реальных активов.

HSBC Hong Kong, крупнейший банк в регионе, намерен произвести революцию в своих предложениях услуг, внедрив технологию токенизации.

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HSBC фокусируется на токенизации

Эта инициатива, возглавляемая Сами Абузаром, главой отдела управления активами и персональными банковскими инвестициями в HSBC, направлена на расширение инвестиционных возможностей клиентов как в материальные, так и в виртуальные активы. Токенизация, которая превращает права на активы в цифровые токены на блокчейне, обещает повысить эффективность и прозрачность транзакций.

«HSBC изучает возможность внедрения технологии токенизации, чтобы предоставить клиентам возможность инвестировать как в физические, так и в виртуальные активы, гарантируя, что продукты соответствуют нормативным требованиям и не все инвестиции направлены на профессиональных инвесторов», — сказал Абузар.

Следовательно, Валютное управление Гонконга (HKMA) и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) создают надежную нормативно-правовую базу. Этот фреймворк будет поддерживать развивающуюся индустрию токенизации реальных активов (RWA). Этот шаг направлен на установление четких ожиданий со стороны регулирующих органов и усиление защиты инвесторов. Примечательно, что сфера регулирования расширяется, чтобы охватить более широкий спектр транзакций с виртуальными активами.

Эти меры обеспечивают ответственное управление продуктами и строгое управление рисками кибербезопасности. Провидцы отрасли, такие как Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, видят светлое будущее для токенизации активов. Финк представляет себе мир, в котором каждый класс активов, включая ETF, может быть токенизирован. Это нововведение может искоренить такие проблемы, как отмывание денег с помощью токенизированной системы.





Потенциал роста для рынка токенизации реальных активов. Источник: BCG

По данным Boston Consulting Group (BCG), рынок токенизации реальных активов может достичь $16 трлн к концу десятилетия, что подчеркивает его огромный потенциал.

Гонконг продвигает программу CBDC

Кроме того, финансовый секретарь Гонконга Пол Чан подчеркнул важность этих событий. Он считает, что они сделают финансовые услуги более доступными, недорогими и инклюзивными. Такие инициативы, как Интегрированная фондовая платформа (IFP), направлены на то, чтобы подтолкнуть финансовые учреждения к большей цифровизации и инновациям. В то же время Гонконг продвигает свою программу e-HKD и проект mBridge. Эти усилия направлены на то, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международных расчетах. Цифровой юань, или e-CNY, готов предложить альтернативу, поскольку платформа mBridge позволяет проводить независимые трансграничные транзакции из банковской системы США. Этот технологический скачок может сократить время и затраты на переводы, повышая эффективность международных торговых расчетов.

По мере того, как Гонконг продолжает развивать свою экосистему Web3.0, где в Cyberport размещено более 220 предприятий, специализирующихся на смежных технологиях, город также лидирует в токенизации зеленых облигаций. Выпуск первой в мире мультивалютной токенизированной облигации в феврале имел большое значение. Действительно, это ознаменовало прорыв в технологических инновациях и расширение участия инвесторов. Приверженность Гонконга кибербезопасности и защите инвесторов непоколебима. Город прогрессирует в регулировании торговли криптоактивами и разработке режима регулирования для эмитентов стейблкоинов. Введение режима лицензирования криптовалютных торговых платформ и консультации по регулированию внебиржевой торговли криптовалютами отражают цель Гонконга по созданию стабильного и ответственного рынка виртуальных активов.