Тегеран: Согласно данным, полученным со стартовой площадки, спутник Pars 1 успешно выведен на орбиту 29 февраля.

Спутник "Парс-1" был запущен в космос утром четверга ракетой-носителем "Союз" со стартовой площадки российского космодрома "Восточный". Несколькими минутами ранее были получены данные о выведении спутника Pars 1, свидетельствующие о том, что спутник успешно стабилизировался на орбите в 500 километров над поверхностью Земли. В 2024 году Иран впервые в своей космической истории одновременно отправил в космос три спутника отечественной разработки.

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Спутник Pars 1 является исследовательским спутником, который был собран и испытан в Иранском космическом институте. 134-килограммовый спутник является частью серии исследовательских спутников перспективного видения Иранского аэрокосмического института и был спроектирован и изготовлен для прикладной визуализации, развития внутреннего рынка перспективных данных, разработки и тестирования технологий для отечественных спутников оперативного прогнозирования. Спутник имеет три камеры и получает данные от наземных источников в трех коротковолновых и инфракрасном диапазонах.