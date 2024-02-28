По данным World Steel Association, страна занимает 9-е место в рейтинге

Согласно последним данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), Иран в январе 2024 года улучшил свои позиции на международной арене по производству стали, став девятым по величине производителем металла. Общий объем производства сталелитейных заводов Ирана в первом месяце 2024 года составил 2,6 млн тонн стали, что на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего в январе 2024 года 71 страна произвела 148,1 млн тонн стали, показав спад на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Важно отметить, что Иран превзошел других мировых лидеров по темпам роста производства стали за этот период. Об этом сообщает информационное агентство Mehr, партнер TV BRICS.

реклама

Иран занимает девятое место среди крупнейших производителей стали, уступая только Китаю, Индии, Японии, США, России, Южной Корее, Турции и Германии. Производство стали в Иране продолжает демонстрировать непрерывный рост, увеличившись с 30,6 млн тонн в 2022 году до 31,1 млн тонн в 2023 году, что свидетельствует о развитии этой отрасли с темпом роста 1,8%. Сталь представляет собой пластичный сплав железа с углеродом и другими легирующими элементами. Применяется для изготовления металлопроката, посуды, медицинских инструментов, машин и различных деталей для промышленности.