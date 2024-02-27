Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 11,7%

Данные, опубликованные Министерством коммерции Китая, показывают, что в январе этого года по всей стране было создано 4588 предприятий с иностранными инвестициями, что на 74,4% больше, чем в прошлом году. Фактический объём использованного иностранного капитала составил 112,71 млрд юаней – снижение в годовом исчислении на 11,7% и увеличение в месячном исчислении на 20,4%. С отраслевой точки зрения структура иностранных инвестиций в Китае продолжает оптимизироваться. В январе фактическое использование иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности составило 33,11 млрд юаней, увеличившись на 20,5% в годовом исчислении, из них фактическое использование иностранных инвестиций в высокотехнологичном производстве увеличилось на 40,6%.

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В высокотехнологичные отрасли привлечено 39,16 млрд юаней инвестиций, что составляет 34,7% от фактического объема использованного иностранного капитала. Среди них промышленность по производству медицинского оборудования и приборов выросла на 558,8%, продолжая тенденцию оптимизации производственной структуры и возвращаясь к росту обрабатывающей промышленности с прошлого года. Ответственный за Департамент иностранных инвестиций Министерства торговли сообщил, что в целом инвестиционная ситуация в январе этого года продолжила характерные для прошлого года колебания масштаба и структурной оптимизации.