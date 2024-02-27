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BulgarNews
ВТО: ОАЭ инвестировали $10 млн. в поддержку инициатив для развивающихся стран
Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила, что получит пожертвование в размере 10 миллионов долларов США от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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Министры и представители стран-членов G-33 встретились на полях 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби, ОАЭ, и выразили признательность конференции за укрепление прозрачной, основанной на правилах многосторонней торговой системы. Лидеры встретились в кулуарах, чтобы обменяться мнениями о ходе торговых переговоров ВТО по сельскому хозяйству, а также обсудить приоритеты Группы в отношении результатов и дальнейших действий. 

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Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что получит пожертвование в размере 10 миллионов долларов США от Объединенных Арабских Эмиратов для поддержки инициатив развивающихся и наименее развитых стран. Финансовый вклад будет направлен в три целевых фонда ВТО: Фонд финансирования рыболовства, Расширенную интегрированную структуру (EIM) и Фонд женщин-экспортеров в цифровой экономике (WEIDE). Об этом сообщает ANI , партнер TV BRICS. По его словам, помощь также своевременна, поскольку она иллюстрирует фундаментальную роль Объединенных Арабских Эмиратов как принимающей стороны MC13, где «такие инициативы могут процветать и иметь ощутимое значение в глобальном масштабе».

«Мы считаем, что 13-я Министерская конференция ВТО предоставляет важную возможность укрепить основанную на правилах, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, равноправную и прозрачную многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит ВТО, и благодарим Объединенные Арабские Эмираты за проведение конференции", - говорится в заявлении министров G-33. 

Конференция продлится с 26 по 29 февраля. Россия принимает участие в министерской конференции в пятый раз, российскую делегацию возглавляет глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

#инвестиции #оаэ #развитие #вто
Источник: tvbrics.com
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