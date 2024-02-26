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BulgarNews
Новая модель складного смартфона Huawei с ИИ значительно повлияет на рынок
Конкуренция в секторе складных смартфонов ужесточается после того, как компания представила Pocket 2.

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Huawei Technologies Co представила свою последнюю серию складных смартфонов Pocket 2 в четверг после того, как компания вернула себе первое место на рынке смартфонов Китая в первые две недели 2024 года, на фоне длительных ограничений правительства США. Этот шаг также был сделан в связи с тем, что Huawei укрепила свои позиции в китайском сегменте складных смартфонов, в качестве ведущего поставщика, на фоне усиления конкуренции со стороны таких игроков, как Oppo и южнокорейская Samsung. Юй Чэндун (Yu Chengdong), генеральный директор подразделения устройств Huawei, сказал, что на долю технологического гиганта из Шэньчжэня, провинция Гуандун, в настоящее время приходится 51,2 процента китайского рынка складных смартфонов. Складной форм-фактор был объявлен новым рубежом в мобильных технологиях. 

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В настоящее время, складные смартфоны-раскладушки продаются среди женщин-потребителей лучше, чем складные смартфоны, похожие на планшеты. Юй сказал, что новая модель стоит от 7499 юаней (1042 доллара США). Pocket 2 оснащен передовыми объективами камер и технологиями искусственного интеллекта, которые могут помочь потребителям делать более качественные фотографии и видео. Ожидается, что к 2027 году мировые поставки складных смартфонов превысят отметку в 100 миллионов единиц, по сравнению с 13,1 миллиона единиц в 2022 году, при этом совокупный годовой темп роста за этот период составит 51 процент, сообщила исследовательская компания Counterpoint Research.

Том Канг, директор по исследованиям в Counterpoint, сказал: «На данный момент складные смартфоны остаются нишевыми. Но это важный сегмент для брендов, стремящихся сохранить лидерство в инновациях и премиальное присутствие на рынке». Кан сказал, что в 2022 году Китай стал крупнейшим рынком складных смартфонов в мире. «Если вы хотите сделать это в складных смартфонах, вы должны сделать это там».

Опрос, проведенный компанией Counterpoint, выявил большой интерес к складным смартфонам среди китайских потребителей. В Китае 64 процента пользователей смартфонов в ценовой категории от 400 долларов и выше, рассматривают складные смартфоны для своей следующей покупки, при этом 20 процентов уже привержены этой идее, а еще 44 процента рассматривают ее как вариант. Между тем, поскольку ИИ влияет на все уголки рынка устройств, смартфоны, как ожидается, станут устройством которое приведет революцию ИИ в каждый дом, говорится в отчете консалтинговой компании IDC. По предварительным прогнозам IDC, в 2024 году будет поставлено 170 миллионов смартфонов с искусственным интеллектом следующего поколения, что составляет почти 15% от общего объема поставок смартфонов и является значительным скачком по сравнению с примерно 51 миллионом, поставленным в 2023 году.

Ожидается, что эта доля будет быстро расти после 2024 года, поскольку игроки отрасли агрессивно продвигаются к новым чипам и сценариям использования, которые развиваются дальше, сообщает IDC. IDC определяет смартфоны с искусственным интеллектом следующего поколения как устройства с системой-на-чипе, способные быстрее и эффективнее запускать генеративные модели искусственного интеллекта на устройстве, такие как ChatGPT, используя нейронный процессор. Сян Лиган, генеральный директор Information Consumption Alliance, ассоциации телекоммуникационной отрасли, сказал, что возвращение Huawei на китайский рынок смартфонов 5G происходит в хорошее время, поскольку ожидается, что смартфоны с искусственным интеллектом вызовут новый виток роста. По словам Сяна, Huawei сократит долю рынка Apple в Китае, а также окажет давление на своих отечественных конкурентов, особенно на Honor Device Co Ltd, которая теперь является независимой от Huawei, и которая была сформирована три года назад.

В августе Huawei продемонстрировала свои расширенные возможности искусственного интеллекта в телефоне. Цзя Юнли (Jia Yongli), президент бизнес-отдела искусственного интеллекта и интеллектуальных полноэкранных сценариев, в группе устройств Huawei, сказал, что Celia, голосовой помощник компании, стал очень умным. Например, Селия может быстро перевести новостной репортаж на английском языке из 3000 слов на китайский, написать резюме и предоставить соответствующие данные, чтобы читатели могли лучше понять его. По словам Цзя, Селия может не только понимать инструкции пользователей, но и помогать им в создании видео и копирайтинге, а также в предоставлении персонализированных предложений и рекомендаций. Но, как уже обнаружили другие компании, два аспекта — вычислительная мощность и стоимость — создают самые большие проблемы при интеграции ИИ следующего поколения в смартфоны, сказал Лу Янься, директор по исследованиям IDC China.

#смартфон #huawei #рынок #конкуренция
Источник: chinadaily.com.cn
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