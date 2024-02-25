Как она стала известна благодаря искусственному интеллекту – в цифрах.

Вывеска здания Nvidia в Санта-Кларе, штат Калифорния

Производитель чипов опубликовал большие, чем ожидалось, результаты за последний квартал и предоставил еще одно доказательство того, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не утихнет в ближайшее время.



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Цена акций Nvidia подскочила на 16% в четверг, увеличив рыночную стоимость компании на ошеломляющие $273 млрд всего за один день, что является рекордной суммой. Производитель чипов наблюдает растущий спрос на свои полупроводники, которые используются для искусственного интеллекта или приложений ИИ. Выручка компании в последнем квартале выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это последний признак того, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не утихнет в ближайшее время. Nvidia, которая позиционирует себя как одного из самых известных игроков в области искусственного интеллекта, выдает сногсшибательные цифры. О том, как это выглядит - далее.



На $273 млрд увеличилась рыночная стоимость Nvidia Corp. в четверг, сообщает FactSet. Предыдущим рекордным однодневным скачком был рост Meta Platform в размере 205 миллиардов долларов 2 февраля этого года. Другими словами, однодневная прибыль Nvidia больше, чем общая рыночная стоимость Bank of America ($265 млрд) и Coca-Cola ($263 млрд). В целом, только 26 из 500 компаний в S&P 500 имеют рыночную капитализацию выше $273 млрд, включая Nvidia.

$1,915 трлн составила общая рыночная стоимость Nvidia по состоянию на закрытие торгов в четверг. Недавно она обогнала Amazon и Alphabet и стала третьей по стоимости публичной компанией после Microsoft ($3,051 трлн) и Apple ($2,845 трлн). Год назад компания оценивалась примерно в $580 млрд.

$60,9 млрд составила выручка за финансовый год, закончившийся 28 января. Это более чем в 2 раза превышает выручку Nvidia за 2022 год и примерно в 6 раз больше, чем пять лет назад. Уолл-стрит ожидает, что выручка Nvidia превысит $100 млрд в 2025 финансовом году.

48.8% - чистая маржа Nvidia, или процент от дохода, который превращается в прибыль. С другой стороны, почти 50 центов с каждого $1 дохода, полученного Nvidia в прошлом году, пошли на чистую прибыль. Для сравнения, чистая маржа Apple составляет 25,3%, а Microsoft — 34,1%. Однако обе эти компании имеют значительно более высокую выручку, чем Nvidia.