Он распознает специальную маркировку с помощью датчиков и управляется центральной системой управления

Автономный скоростной железнодорожный транспорт (ART) работает на резиновых железных колесах, но ему не нужны настоящие рельсы – ему нужна только специальная разметка на дорожном покрытии. Датчики и сенсоры считывают его и таким образом удерживают автомобиль в правильном направлении. ART также имеет систему обнаружения пешеходов и препятствий на трассе, что делает ее безопасной. Новая транспортная технология соответствует Целям устойчивого развития (ЦУР). ART полностью электрический и может проехать до 25 километров на десятиминутной подзарядке. В будущем для его питания будут использоваться только возобновляемые источники энергии, что приведет к снижению выбросов, считает партнер TV BRICS Тода Палавра.

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«Китай — очень инвестиционная страна, которая электрифицировала все транспортные средства, от скутера до высокоскоростного поезда», — сказал TV BRICS профессор Политехнической школы Университета Сан-Паулу Хосе Роберто Кардозу.

По его словам, исследовательские центры в Федеральном университете Рио-де-Жанейро и Университете Сан-Паулу уже работают в партнерстве с Китаем, чтобы привезти эти технологии в Бразилию.