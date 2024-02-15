Президент Брэд Смит говорит, что инвестиции запланированы на два года — Microsoft вкладывает значительные средства в центры обработки данных, чтобы стимулировать бум искусственного интеллекта

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит объявил о планах инвестировать 3,2 миллиарда евро в течение следующих двух лет в немецкую инфраструктуру искусственного интеллекта на мероприятии с канцлером Олафом Шольцем, поскольку технологический гигант стремится нарастить свои вычислительные мощности в Европе.

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«Немецкие компании быстро адаптируют технологии, связанные с искусственным интеллектом», — сказал Смит на пресс-конференции с Шольцем в Берлине в четверг. «Мы расширяем наши центры обработки данных в регионе».

Microsoft вкладывает значительные средства в облачную инфраструктуру и центры обработки данных, поскольку компания стремится стать центром развития искусственного интеллекта благодаря партнерству с OpenAI. По словам Смита, эти средства представляют собой крупнейшую прямую инвестицию Microsoft в Германию и будут использованы для строительства новых центров обработки данных в земле Северный Рейн-Вестфалия и вокруг Франкфурта, а также для обучения сотрудников.

По его словам, никаких государственных субсидий не предусмотрено. Инвестиции появились в связи с тем, что европейские регуляторы подталкивают облачные компании к хранению своих данных внутри блока из соображений конфиденциальности и безопасности. По данным Global Data, европейский портфель проектов по строительству центров обработки данных составляет 82 миллиарда долларов, уступая только США. Microsoft является вторым по величине поставщиком облачных услуг после Amazon.com Inc. В прошлом квартале продажи облачных сервисов Azure выросли на 30%.

«Эти инвестиции также как-то связаны с тем фактом, что мы решили оставаться открытой страной», — сказал Шольц, подчеркнув несколько других запланированных немецких проектов иностранными технологическими компаниями. «Многое сейчас происходит».

Правящая коалиция Шольца пытается позиционировать Германию как крупный технологический центр и согласовала субсидии на миллиарды евро для таких компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , Intel Corp. и Infineon Technologies AG , для продвижения производства чипов.