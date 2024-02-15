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BulgarNews
Bloomberg: ОАЭ поддерживают идею Сэма Альтмана превратить себя в полигон для испытаний ИИ
Государство Персидского залива в настоящее время рассматривает американские технологии для нужд искусственного интеллекта — число технических работников в ОАЭ в прошлом году выросло до 120 тысяч

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Сэм Альтман во время видеоконференции с Омаром Аль Оламой в Дубае, 13 февраля. По словам высокопоставленного чиновника, Объединенные Арабские Эмираты будут стремиться стать мировым лидером в тестировании и регулировании технологий искусственного интеллекта, повторяя высказывания генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, сделанные ранее на этой неделе. Вера Альтмана в то, что ОАЭ могут стать «центром прагматичного регулирования», показывает, что «ОАЭ являются серьезным игроком» в сфере искусственного интеллекта, заявил государственный министр ОАЭ по искусственному интеллекту, Омар Аль Олама, в интервью Bloomberg на Всемирном правительственном саммите в Дубае в четверг. «Я лично хочу, чтобы эта возможность появилась, и мы будем добиваться этого».

Альтман, который привлекает инвесторов на Ближнем Востоке, заявил на той же конференции, что эта страна Персидского залива может служить мировой «регулятивной песочницей» — местом для экспериментов с технологиями искусственного интеллекта, а затем инициировать глобальные правила, ограничивающие их использование. ОАЭ вложили значительные средства в искусственный интеллект и сделали его ключевым политическим фактором, но их связи с Китаем вызвали некоторую обеспокоенность в США. Ранее на этой неделе эмиратская ИИ-компания G42 сообщила Bloomberg, что сократит свое присутствие в Китае, чтобы успокоить Вашингтон.

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Аль Олама назвал ОАЭ «очень сильным партнером» США. «Все наши технологические основы и инфраструктура связаны с американскими компаниями, и в ближайшее время это не изменится», — сказал он. Но это партнерство не исключает сотрудничества с китайскими компаниями, добавил министр. «Я не думаю, что можно сказать, что вам нужно одно и не нужно другое».

Массовый приток технических специалистов с 2021 года помогает стимулировать амбиции государства Персидского залива в области искусственного интеллекта. По словам Аль Оламы, по состоянию на сентябрь в сфере ИИ или связанных с ним отраслей работало 120 тысяч человек — по сравнению с 30 000 двумя годами ранее.

#искусственный интеллект #оаэ #персидский залив
Источник: bloomberg.com
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