Франция стремится к большей роли в сфере разработок искусственного интеллекта

Новый исследовательский центр искусственного интеллекта примет 300 ученых и инженеров. Париж позиционирует себя как европейская столица искусственного интеллекта.

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., открыла новый центр в Париже для своих исследовательских групп в области искусственного интеллекта, поскольку французская столица претендует на звание европейского центра новых технологий. На новом объекте будут работать в общей сложности 300 ученых и инженеров, которые ранее были разбросаны по другим офисам Google в Париже, заявил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи на церемонии открытия, на которой в четверг присутствовал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

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«Париж — глобальный центр инноваций и магнит для технологических талантов», — сказал Пичаи на мероприятии. Центр будет обслуживать стартапы, ученых и другие компании, в том числе те, которые не используют продукты Google AI.

Франция позиционирует себя как один из главных европейских центров искусственного интеллекта. Mistral AI, французский конкурент OpenAI, созданный менее года назад, в декабре достиг оценки в 2 миллиарда долларов. Калифорнийский стартап Poolside AI переехал в Париж в прошлом году после привлечения более 100 миллионов долларов начального капитала. Google все больше внимания уделяет искусственному интеллекту после того, как успехи конкурентов Microsoft Corp. и OpenAI рассматриваются как потенциальная угроза ее основному поисковому бизнесу в Интернете.

В прошлом году компания объединила свои исследовательские подразделения DeepMind и Google Brain AI, пытаясь не отставать в гонке по разработке технологии. Ранее в четверг Пичаи также встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном . Они обсудили такие темы, как подготовка к французскому саммиту по искусственному интеллекту, запланированному на конец этого года, сообщил Елисейский дворец.