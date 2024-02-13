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Центральный банк Филиппин Bangko Sentral bg Pilipinas планирует запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC) в течение двух лет. Банк хочет дополнить наличные деньги и предложить менее рискованную альтернативу криптовалютам. Если по пунктам:
- Центральный банк Филиппин планирует запустить цифровую валюту в течение двух лет, предложив более безопасную альтернативу криптовалютам.
- CBDC будет использовать систему валовых расчетов в песо в реальном времени, регулируемую Законом о национальных платежных системах, вместо блокчейнов.
- Управляющий банком Эли Ремолона-младший говорит, что CBDC является ответом на частные криптовалюты, ссылаясь на успешное тестирование e-CNY в Китае.
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В начале банк будет предлагать токенизированную валюту коммерческим банкам. Первоначальная цель оптовой CBDC будет заключаться в повышении эффективности, безопасности и надежности внутренних и зарубежных платежей.
По словам управляющего банка Эли Ремолона-младшего, банк не будет внедрять CBDC с использованием инфраструктуры блокчейна. Вместо этого он будет использовать систему валовых расчетов в песо в реальном времени, которая уже регулируется Законом о национальных платежных системах. Закон устанавливает нормативно-правовую базу для обмена денежными средствами между учреждениями.
«Другие центральные банки пробовали блокчейн, но это не сработало», — сказал Ремолона. Он добавил, что, подобно подходу Sveriges Riksbank, филиппинская CBDC будет дополнять, а не заменять наличные деньги. Шведский центробанк разъяснил это в бюллетене, опубликованном в декабре 2023 года.
Ремолона также пояснил, что новые CBDC станут ответом его банка на частные криптовалюты. Он сослался на то, что Китай доказал возможность оптовой CBDC с помощью своих тестов e-CNY. Китай и несколько других стран косвенно сделали криптовалютные транзакции неосуществимыми, продвигая CBDC или подавляя криптовалюты с помощью жестких правил.
Налоговая система Индии нацелена на частных держателей криптовалют с налоговым бременем в размере 30%. Недавно правительство развернуло CBDC, которая находится под жестким контролем. В январе 2023 года защитник криптовалют Ник Картер рассказал о тайных попытках финансовых регуляторов Белого дома задушить криптовалюту. На фоне банковского кризиса в США в 2023 году бывший конгрессмен США обвинил регуляторов в закрытии одного из пострадавших банков по политическим мотивам. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отрицает, что нацеливался на Signature из-за своего криптобизнеса.
Даже в Гонконге, где в июне с большой помпой были введены правила криптовалюты, криптокомпании должны соблюдать правила, которые некоторые считают невыполнимыми. Денежно-кредитное управление Сингапура также продвигает свои собственные механизмы токенизированных платежей, препятствуя, но не запрещая розничную торговлю. BeInCrypto связалась с Bangko Sentral bg Pilipinas для комментария, но получила автоматический ответ только на момент публикации.