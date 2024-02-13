Глава центрального банка Филиппин заявил, что запустит цифровую валюту центрального банка, которая не будет зависеть от блокчейна.

Центральный банк Филиппин Bangko Sentral bg Pilipinas планирует запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC) в течение двух лет. Банк хочет дополнить наличные деньги и предложить менее рискованную альтернативу криптовалютам. Если по пунктам:

Центральный банк Филиппин планирует запустить цифровую валюту в течение двух лет, предложив более безопасную альтернативу криптовалютам.

CBDC будет использовать систему валовых расчетов в песо в реальном времени, регулируемую Законом о национальных платежных системах, вместо блокчейнов.

Управляющий банком Эли Ремолона-младший говорит, что CBDC является ответом на частные криптовалюты, ссылаясь на успешное тестирование e-CNY в Китае.

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В начале банк будет предлагать токенизированную валюту коммерческим банкам. Первоначальная цель оптовой CBDC будет заключаться в повышении эффективности, безопасности и надежности внутренних и зарубежных платежей.

По словам управляющего банка Эли Ремолона-младшего, банк не будет внедрять CBDC с использованием инфраструктуры блокчейна. Вместо этого он будет использовать систему валовых расчетов в песо в реальном времени, которая уже регулируется Законом о национальных платежных системах. Закон устанавливает нормативно-правовую базу для обмена денежными средствами между учреждениями.

«Другие центральные банки пробовали блокчейн, но это не сработало», — сказал Ремолона. Он добавил, что, подобно подходу Sveriges Riksbank, филиппинская CBDC будет дополнять, а не заменять наличные деньги. Шведский центробанк разъяснил это в бюллетене, опубликованном в декабре 2023 года.

Ремолона также пояснил, что новые CBDC станут ответом его банка на частные криптовалюты. Он сослался на то, что Китай доказал возможность оптовой CBDC с помощью своих тестов e-CNY. Китай и несколько других стран косвенно сделали криптовалютные транзакции неосуществимыми, продвигая CBDC или подавляя криптовалюты с помощью жестких правил.

Разбивка оптовых и розничных усилий CBDC

Налоговая система Индии нацелена на частных держателей криптовалют с налоговым бременем в размере 30%. Недавно правительство развернуло CBDC, которая находится под жестким контролем. В январе 2023 года защитник криптовалют Ник Картер рассказал о тайных попытках финансовых регуляторов Белого дома задушить криптовалюту. На фоне банковского кризиса в США в 2023 году бывший конгрессмен США обвинил регуляторов в закрытии одного из пострадавших банков по политическим мотивам. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отрицает, что нацеливался на Signature из-за своего криптобизнеса.

Даже в Гонконге, где в июне с большой помпой были введены правила криптовалюты, криптокомпании должны соблюдать правила, которые некоторые считают невыполнимыми. Денежно-кредитное управление Сингапура также продвигает свои собственные механизмы токенизированных платежей, препятствуя, но не запрещая розничную торговлю. BeInCrypto связалась с Bangko Sentral bg Pilipinas для комментария, но получила автоматический ответ только на момент публикации.