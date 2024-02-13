Как представитель азиатских стран, Индия подчеркнула важность инновационных процессов обучения.

Сообщает партнёр TV BRICS

На первом заседании Рабочей группы по образованию (EdWG), состоявшемся во время председательства Бразилии в G20, индийская делегация заявила, что индийское правительство привержено реформе образования. Как представитель азиатской страны, Индия подчеркнула важность наращивания потенциала профессионалов в этой области, инновационных процессов обучения, а также необходимость повышения инклюзивности и качества обучения с помощью технологических средств. Делегация подчеркнула ключевую роль образования в достижении Целей устойчивого развития, в частности, посредством инициативы «Образ жизни ради окружающей среды» (LiFE).

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После обмена мнениями о приоритетах индийская делегация, в состав которой вошли высокопоставленные чиновники министерств и ведомств, рассказала о собственных лучших практиках в сфере образования. В рамках EdWG, Бразилия определила следующие приоритетные темы для обсуждения на заседаниях: