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BulgarNews
Лига арабских государств осуждает неизбежное наземное наступление Израиля на Рафах
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт предупредил сегодня о последствиях наземного наступления израильской армии на юг сектора Газа, где 1,5 миллиона палестинцев являются беженцами.

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Планы по перемещению сотен тысяч людей в поисках убежища перед лицом неизбирательных нападений представляют собой серьезную угрозу региональной стабильности, говорится в заявлении чиновника. Абул Гейт заверил, что подталкивание этих граждан к бегству из Газы в Египет является нарушением международного права и, кроме того, переходит красные линии национальной безопасности этой арабской страны.

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Мир должен обратить внимание на этот опасный проект, продвигаемый израильскими крайне правыми, которые хотят избавить Газу от жителей посредством политики этнической чистки, подчеркнул он. В этой связи он осудил, что несколько министров в кабинете Биньямина Нетаньяху не скрывают своих намерений спровоцировать массовую депортацию и повторное заселение региона евреями. Арабский парламент высказался в том же духе, раскритиковав неизбежное вторжение в Рафах.

В заявлении организации говорится, что она возлагает на израильскую оккупацию полную ответственность за массовые убийства и кровопролитие, которые не могли бы прекратиться в случае вторжения. Столкнувшись с такой ситуацией, он призвал международное сообщество и Совет Безопасности ООН срочно вмешаться, чтобы «предотвратить расширение агрессии и преступлений геноцида в Рафахе».

Впрочем, вчера вечером в интервью американскому телеканалу ABC Нетаньяху подтвердил свою готовность атаковать южный сектор Газы, и эта угроза вызвала волну международного осуждения, в том числе союзников Израиля.

#израиль #газа #беженцы #рафах
Источник: prensa-latina.cu
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