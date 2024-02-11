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BulgarNews
Судья отклонил иск по обвинению X (Twitter) в сговоре с Саудовской Аравией
В качестве ответчиков по этой схеме также были названы различные саудовские чиновники и само королевство

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В пятницу федеральный судья отклонил иск, в котором заключенный в тюрьму диссидент из Саудовской Аравии и его американская сестра обвинили социальную сеть X, ранее известную как Twitter, в сговоре с правительством Саудовской Аравии.

Окружной судья Эдвард М. Чен удовлетворил ходатайство об отклонении иска после того, как обнаружил, что факты, как утверждается, не привели к правдоподобному выводу о том, что компания была в сговоре с Саудовской Аравией, когда наняла одного из шпионов страны. Шпионская сеть установила, что Абдулрахман аль-Садхан стоял за анонимными твитами в тогдашнем Твиттере, что привело к его аресту, пыткам и 20-летнему тюремному заключению за поддержку терроризма и нанесение ущерба общественному порядку.

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В новом иске, поданном в соответствии с федеральным законом RICO, говорилось о неоднократных сбоях в системе безопасности, которые позволили информаторам, работающим на Twitter, отправлять информацию о тысячах анонимных пользователей саудовскому режиму, в то время как королевские средства были инвестированы в компанию, став одним из ее крупнейших акционеров. В качестве ответчиков по этой схеме также были названы различные саудовские чиновники и само королевство. Они, как правило, имеют право на суверенный иммунитет в соответствии с законодательством США, но есть исключение для коммерческих предприятий, на которые обычно ссылаются в спорах по контрактам, а не в инвестициях.

«Каждый член саудовского преступного предприятия участвовал в заговоре с целью заморозить антиавторитарную пропаганду, среди прочего, незаконно получая личную информацию политических диссидентов для их идентификации и преследования, а также похищая, пытая, преследуя, преследуя, угрожая и убивая других политических диссидентов», — говорится в иске. 

«Твиттер стал инструментом транснациональных репрессий, чтобы заставить замолчать голоса инакомыслия за пределами границ Саудовской Аравии в Соединенных Штатах и за рубежом».

Дело основано на вынесенном в 2022 году обвинительном приговоре Ахмаду Абуаммо, который руководил медиа-партнерством Twitter на Ближнем Востоке и брал сотни тысяч долларов за передачу информации о критиках саудовских правителей. Двое других, которым были предъявлены обвинения, бежали из страны. Он также отметил, что поездка Дорси получила огласку, что является еще одной причиной сбросить со счетов тот факт, что она была частью секретной схемы по предательству пользователей Twitter. Чэнь также обнаружил, что сестра жертвы не обладала дееспособностью и что срок исковой давности RICO истек.

Федеральная торговая комиссия возбудила несколько исков против Twitter за упущения в системе безопасности, а ее бывший глава службы безопасности сообщил Конгрессу в прошлом году, что в других странах также есть шпионы внутри компании, и что руководители по-прежнему не в состоянии ограничить и отследить то, что делают сотрудники.

Другой иск против Twitter из-за его роли в саудовском шпионаже был отклонен, когда судья установил, что истец не доказал, что предполагаемая утечка его информации в 2015 году привела непосредственно к тому, что страна взломала его телефон три года спустя, а затем посадила в тюрьму его семью и друзей.

#twitter #суд #саудовская аравия #правительство #иск
Источник: washingtonpost.com
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