Об этом президент ЮАР заявил на конференции в Кейптауне

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил на 30-й Африканской конференции по инвестициям в горнодобывающую промышленность 2024 года в Кейптауне. Горнодобывающая промышленность была основой экономики Южной Африки на протяжении 150 лет. В настоящее время ее вклад в ВВП составляет около 7,5%, и на ее долю приходится около 60% экспорта Южной Африки в стоимостном выражении. Руководство страны отметило, что за последние 30 лет правительство в сотрудничестве с предпринимателями и работниками провело масштабные реформы в отрасли. В настоящее время на шахтах работает около 476 000 человек. Об этом сообщил партнер TV BRICS Prensa Latina.



В прошлом году правительство поставило ряд задач по развитию отрасли и повышению ее глобальной конкурентоспособности. Одна из них – обеспечение надежного энергоснабжения. Министерство минеральных ресурсов и энергетики построило новые объекты генерации общей установленной мощностью 1 384 мегаватта, которые строятся или уже работают. Еще одна цель – ускорение экономических реформ. Национальный регулятор энергетики ЮАР зарегистрировал не менее 1312 объектов по производству электроэнергии общей генерирующей мощностью более 6 300 мегаватт. Около трети из них используется в горнодобывающей промышленности.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил: «У Африки есть потенциал стать эпицентром глобального энергетического перехода, в центре которого находится горнодобывающий сектор." Рамафоса также обозначил приоритеты этой встречи и подчеркнул: «Необходимо обсудить, как воспользоваться этими сдвигами».