Он подчеркнул, что дракон демонстрирует решимость и стремление китайцев превратить Китай в еще более сильную страну.

Председатель КНР Си Цзиньпин от имени Коммунистической партии Китая (КПК) и правительства КНР поздравил всех граждан с Праздником весны. Он отметил, что в год Кролика началась полная реализация руководящих принципов 20-го съезда КПК во всех сферах. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер TV BRICS.

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Си Цзиньпин также отметил, что Китай придерживается общего принципа стремления к прогрессу при сохранении стабильной экономики. Он выделил несколько успехов прошедшего года, в том числе новый максимум производства зерна, стабильный уровень занятости и прорывы в научно-технических инновациях. Подчеркнув необходимость углубления реформ во всем мире, Си Цзиньпин сказал, что необходимо приложить усилия для поощрения предпринимательства и творчества среди всех членов общества, чтобы придать большую силу модернизации Китая.

Дракон, как тотем китайской нации, считается сильным, бесстрашным и доброжелательным, отметил Си Цзиньпин. Председатель КНР подчеркнул, что дракон не только олицетворяет дух неустанного стремления китайской нации к самосовершенствованию, трудолюбию и предприимчивости на протяжении 5000 лет, но и демонстрирует решимость и стремление сотен миллионов китайцев превратить Китай в сильную страну и осуществить национальное возрождение. Лидер выразил надежду, что в год Дракона весь китайский народ будет двигаться вперед с большим рвением и самоотверженностью, коллективно вписав новую главу в продвижении китайской модернизации. В этом году китайский Новый год отмечается 10 февраля.