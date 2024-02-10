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Вкратце:
- Австралийский суд постановил, что Block Earner предлагал нелицензированные финансовые продукты, что стало значительной победой ASIC в регулировании криптосервисов.
- Несмотря на обвинения ASIC, суд одобрил продукт DeFi Access от Block Earner, позволив продолжить его работу.
- Этот случай является частью более широких судебных исков ASIC против криптокомпаний за предложение нелицензированных инвестиционных продуктов на основе криптовалюты.
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Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) одержала значительную юридическую победу в криптосекторе. Суд установил, что сиднейский стартап Block Earner предлагал розничным инвесторам нелицензированные финансовые продукты. Это постановление подчеркивает проблемы регулирования, с которыми сталкивается криптоиндустрия в Австралии, и подчеркивает постоянные усилия правительства по внесению ясности и контроля в эту развивающуюся область.
Судья Ян Джекман постановил, что криптопродукты Block Earner с фиксированной доходностью должны быть зарегистрированы как управляемая инвестиционная схема, что соответствует позиции ASIC по регулированию криптовалют. Компания Block Earner, основанная Джорданом Момтази и Чарли Карабогой, оказалась в центре внимания благодаря своему инновационному подходу к связыванию инвесторов с протоколами кредитования децентрализованных финансов (DeFi). Этот подход, предлагающий доходность за стейблкоин, вышел за рамки типичных предложений криптобирж и приложений.
Тем не менее, суд дал зеленый свет другому продукту Block Earner — «DeFi Access». В отличие от своих продуктов с фиксированной доходностью, DeFi Access не предполагает инвестирования средств клиентов в другие протоколы для получения фиксированной доходности. Вместо этого он напрямую подключает клиентов к протоколам, которые предлагают переменную доходность. Судья Джекман отклонил заявление ASIC о том, что этот продукт также является схемой управляемых инвестиций. Реакция Block Earner на решение суда была быстрой и четкой. Джеймс Кумбс, глава бизнес-отдела компании, заявил:
«Это решение не повлияет на нашу деятельность, мы отказались от продукта Earner более года назад».
Такая реакция свидетельствует о том, что компания быстро адаптируется к меняющимся нормативным требованиям.
Дело против Block Earner является частью более широких усилий ASIC по регулированию криптоиндустрии. Текущие действия регулятора включают судебный иск против BPS Financial из Голд-Кост из-за продукта, известного как Qoin, и обвинения в адрес Finder.com за то, что она предлагала свой продукт Finder Earn без необходимой лицензии. Эти случаи демонстрируют решимость ASIC применять существующие фреймворки финансовых услуг к новым криптотехнологиям, включая продукты DeFi и децентрализованные автономные организации (DAO). Эта агрессивная позиция регулирования создает значительные проблемы для криптоиндустрии в Австралии. И эти изменения в правилах влияют на растущее количество держателей криптовалюты. Согласно исследованию 2023 года, почти 32% австралийцев в возрасте 18 лет и старше в настоящее время владеют или владели криптовалютой.
Компании, работающие в этой сфере, в настоящее время борются со сложностями нормативно-правовой среды, которая все еще формируется. Дело Block Earner служит предостережением для других криптофирм, работающих или планирующих выйти на австралийский рынок, подчеркивая необходимость соблюдения существующих законов о финансовых услугах.