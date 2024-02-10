Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Австралийский суд создал прецедент лицензирования криптовалют в деле стартапа Block Earner
Согласно исследованию 2023 года, почти 32% австралийцев в возрасте 18 лет и старше, в настоящее время владеют или владели криптовалютой.

реклама

Вкратце:

  • Австралийский суд постановил, что Block Earner предлагал нелицензированные финансовые продукты, что стало значительной победой ASIC в регулировании криптосервисов.
  • Несмотря на обвинения ASIC, суд одобрил продукт DeFi Access от Block Earner, позволив продолжить его работу.
  • Этот случай является частью более широких судебных исков ASIC против криптокомпаний за предложение нелицензированных инвестиционных продуктов на основе криптовалюты.

реклама

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) одержала значительную юридическую победу в криптосекторе. Суд установил, что сиднейский стартап Block Earner предлагал розничным инвесторам нелицензированные финансовые продукты. Это постановление подчеркивает проблемы регулирования, с которыми сталкивается криптоиндустрия в Австралии, и подчеркивает постоянные усилия правительства по внесению ясности и контроля в эту развивающуюся область.

Судья Ян Джекман постановил, что криптопродукты Block Earner с фиксированной доходностью должны быть зарегистрированы как управляемая инвестиционная схема, что соответствует позиции ASIC по регулированию криптовалют. Компания Block Earner, основанная Джорданом Момтази и Чарли Карабогой, оказалась в центре внимания благодаря своему инновационному подходу к связыванию инвесторов с протоколами кредитования децентрализованных финансов (DeFi). Этот подход, предлагающий доходность за стейблкоин, вышел за рамки типичных предложений криптобирж и приложений.

Тем не менее, суд дал зеленый свет другому продукту Block Earner — «DeFi Access». В отличие от своих продуктов с фиксированной доходностью, DeFi Access не предполагает инвестирования средств клиентов в другие протоколы для получения фиксированной доходности. Вместо этого он напрямую подключает клиентов к протоколам, которые предлагают переменную доходность. Судья Джекман отклонил заявление ASIC о том, что этот продукт также является схемой управляемых инвестиций. Реакция Block Earner на решение суда была быстрой и четкой. Джеймс Кумбс, глава бизнес-отдела компании, заявил:

«Это решение не повлияет на нашу деятельность, мы отказались от продукта Earner более года назад».

Такая реакция свидетельствует о том, что компания быстро адаптируется к меняющимся нормативным требованиям.

Дело против Block Earner является частью более широких усилий ASIC по регулированию криптоиндустрии. Текущие действия регулятора включают судебный иск против BPS Financial из Голд-Кост из-за продукта, известного как Qoin, и обвинения в адрес Finder.com за то, что она предлагала свой продукт Finder Earn без необходимой лицензии. Эти случаи демонстрируют решимость ASIC применять существующие фреймворки финансовых услуг к новым криптотехнологиям, включая продукты DeFi и децентрализованные автономные организации (DAO). Эта агрессивная позиция регулирования создает значительные проблемы для криптоиндустрии в Австралии. И эти изменения в правилах влияют на растущее количество держателей криптовалюты. Согласно исследованию 2023 года, почти 32% австралийцев в возрасте 18 лет и старше в настоящее время владеют или владели криптовалютой.

Австралийцы в возрасте 18+, которые держали или держат криптовалюту.

Компании, работающие в этой сфере, в настоящее время борются со сложностями нормативно-правовой среды, которая все еще формируется. Дело Block Earner служит предостережением для других криптофирм, работающих или планирующих выйти на австралийский рынок, подчеркивая необходимость соблюдения существующих законов о финансовых услугах.

#криптовалюты #австралия #лицензирование
Источник: beincrypto.com
+
Написать комментарий (0)
Исследование: всего 137 криптомайнеров используют 2,3% всей электроэнергии в США
Цена биткоина превысила $47 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
8
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
13
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
7
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
5
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
4
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
2
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
3
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
Симулятор жизни Paralives выйдет только в 2025 году, но посмотреть семь новых минут геймплея можно уже сейчас
+
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
System76 переходит на Pop!_OS: почему компания отказалась от Ubuntu
2
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6
Ученые раскритиковали планы ЦЕРНа по строительству суперколлайдера за 17 млрд. долларов
4
Показан ремейк Silent Hill 4: The Room на Unreal Engine 5
2
Новая VR-перчатка работает напрямую с нервной системой
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
28
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
1
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
13
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+
Компьютеры DEPO - сделано в России
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1

Сейчас обсуждают

WhitewoodM
10:23
Самое забавное что этот индивид не может проверить информацию и подает эти изменения как что-то новое, хотя они есть еще с прошлого года
С официальных страниц Microsoft стали пропадать упоминания об Xbox
SlyBiBi
10:21
Аффтар! "Вода" на таком дешманском камне - это жесть! Да, и ты ведь забыл еще про кастомную "водянку" на в/карту. Она там тоже явно нужна )) P.S. Лучше бы сбацал говно-сборку в цветах ЛГБТ. Было бы хо...
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Олег Акулов
10:17
В каком месте бокс стали сворачивать? Поративки тут причём. бокс логично что выпустит свою лучшую модель как это было например с series s, бюджетный вариант перехода в некст ген для игроков, а не для ...
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
beltar
10:15
Большие индивидуальные счета всегда у стороны проигравшей воздушную войну, т. к. именно ее лучшие пилоты имеют максимальное количество доступных целей. У японцев тоже были пилоты со счетами за 200. В ...
О современном состоянии военно-воздушных сил Германии
Олег Акулов
10:13
удачи за такую мелкую сумму собрать пк на 3060, балабол
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
glavhyilo
10:12
у сырского кличка-"саша катафалк,мясник,груз200 и т.д"
«Заменил Залужного на Сырского»: Зеленский избавился от мешающего ему главкома
DonCarleone
10:09
А если не удержит, в отставку подаст?)
«Он полностью поддерживает планы Зеленского»: Сырский пообещал президенту удержать Авдеевку
bethoven
10:08
Ну что за бред. ИИ тебе такое насоченяет что не узнаешь где правда а где ложь. Я бы копейки не дал. ИИ лишь бы что то ляпнуть чтобы челик за монитором удовлетворился
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
DonCarleone
10:07
Давно пора, и паспорта отобрать у них надо
В Госдуме обсуждается законопроект о лишении иноагентов всех источников дохода в России
Иван Кузнецов
09:59
Отлично, "генерал - катафалк" в действии!))
«Он полностью поддерживает планы Зеленского»: Сырский пообещал президенту удержать Авдеевку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем