Согласно исследованию 2023 года, почти 32% австралийцев в возрасте 18 лет и старше, в настоящее время владеют или владели криптовалютой.

Вкратце:

Австралийский суд постановил, что Block Earner предлагал нелицензированные финансовые продукты, что стало значительной победой ASIC в регулировании криптосервисов.

Несмотря на обвинения ASIC, суд одобрил продукт DeFi Access от Block Earner, позволив продолжить его работу.

Этот случай является частью более широких судебных исков ASIC против криптокомпаний за предложение нелицензированных инвестиционных продуктов на основе криптовалюты.

реклама

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) одержала значительную юридическую победу в криптосекторе. Суд установил, что сиднейский стартап Block Earner предлагал розничным инвесторам нелицензированные финансовые продукты. Это постановление подчеркивает проблемы регулирования, с которыми сталкивается криптоиндустрия в Австралии, и подчеркивает постоянные усилия правительства по внесению ясности и контроля в эту развивающуюся область.

Судья Ян Джекман постановил, что криптопродукты Block Earner с фиксированной доходностью должны быть зарегистрированы как управляемая инвестиционная схема, что соответствует позиции ASIC по регулированию криптовалют. Компания Block Earner, основанная Джорданом Момтази и Чарли Карабогой, оказалась в центре внимания благодаря своему инновационному подходу к связыванию инвесторов с протоколами кредитования децентрализованных финансов (DeFi). Этот подход, предлагающий доходность за стейблкоин, вышел за рамки типичных предложений криптобирж и приложений.

Тем не менее, суд дал зеленый свет другому продукту Block Earner — «DeFi Access». В отличие от своих продуктов с фиксированной доходностью, DeFi Access не предполагает инвестирования средств клиентов в другие протоколы для получения фиксированной доходности. Вместо этого он напрямую подключает клиентов к протоколам, которые предлагают переменную доходность. Судья Джекман отклонил заявление ASIC о том, что этот продукт также является схемой управляемых инвестиций. Реакция Block Earner на решение суда была быстрой и четкой. Джеймс Кумбс, глава бизнес-отдела компании, заявил:

«Это решение не повлияет на нашу деятельность, мы отказались от продукта Earner более года назад».

Такая реакция свидетельствует о том, что компания быстро адаптируется к меняющимся нормативным требованиям.

Дело против Block Earner является частью более широких усилий ASIC по регулированию криптоиндустрии. Текущие действия регулятора включают судебный иск против BPS Financial из Голд-Кост из-за продукта, известного как Qoin, и обвинения в адрес Finder.com за то, что она предлагала свой продукт Finder Earn без необходимой лицензии. Эти случаи демонстрируют решимость ASIC применять существующие фреймворки финансовых услуг к новым криптотехнологиям, включая продукты DeFi и децентрализованные автономные организации (DAO). Эта агрессивная позиция регулирования создает значительные проблемы для криптоиндустрии в Австралии. И эти изменения в правилах влияют на растущее количество держателей криптовалюты. Согласно исследованию 2023 года, почти 32% австралийцев в возрасте 18 лет и старше в настоящее время владеют или владели криптовалютой.

Австралийцы в возрасте 18+, которые держали или держат криптовалюту.

Компании, работающие в этой сфере, в настоящее время борются со сложностями нормативно-правовой среды, которая все еще формируется. Дело Block Earner служит предостережением для других криптофирм, работающих или планирующих выйти на австралийский рынок, подчеркивая необходимость соблюдения существующих законов о финансовых услугах.