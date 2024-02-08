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BulgarNews
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
Аналитик прогнозирует параболическое движение

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Вкратце

  • PlanB прогнозирует, что биткоин больше никогда не упадет ниже 40 000 долларов, ссылаясь на реализованные цены.
  • Питер Брандт предлагает потенциальный параболический запуск BTC, основанный на волновой теории Эллиотта.
  • Али Мартинес отмечает значительное накопление BTC, что указывает на сильную уверенность рынка.

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Биткоин (BTC) продолжает привлекать внимание как инвесторов, так и аналитиков. На фоне колеблющихся рыночных условий известный рыночный аналитик сделал смелый прогноз. Одни предположили, что биткоин больше никогда не упадет ниже $40 000, в то время как другие ожидают параболического движения на горизонте.

Цена биткоина никогда не упадет ниже $40 000

Известный биткоин-аналитик, известный под псевдонимом PlanB, дал бычий прогноз, основанный на серии реализованных цен. Этот показатель отражает среднюю цену, по которой биткоин торговался в прошлом. По данным PlanB, реализованная цена биткоина имеет устойчивый восходящий тренд, в настоящее время составляя 23 000 долларов за последний месяц, 32 000 долларов за двухлетний период и, что примечательно, 40 000 долларов за пятимесячный период. Учитывая, что биткоин торгуется выше этих ориентиров примерно на уровне 42 000 долларов, PlanB интерпретирует это как сильный бычий знак.

Реализованная цена биткоина.

Он даже предположил, что любое падение до пятимесячной реализованной цены в 40 000 долларов может представлять собой нижнюю границу стоимости биткоина в обозримом будущем. 

«Все эти реализованные цены растут, и биткоин выше всех них, и это очень бычий знак. Мы видим, что в начале каждого бычьего рынка... Все они идут вверх, а биткоин остается выше... Так что это может означать отсутствие гарантий, но это может означать, что биткоин больше никогда не опустится ниже 40 000 долларов», — отметили в PlanB.

Параболическое движение на фоне стремительного накопления BTC

Вторя этим бычьим настроениям, ветеран трейдинга Питер Брандт указал на возможность еще одного параболического роста цены биткоина. Вдохновленный волновой теорией Эллиотта, анализ Брандта определяет рыночную модель пиков и впадин, указывающую на психологию инвестора и потенциал для значительных ценовых движений. Последовательность, которую он выделяет – шишка, горб, комок и насос – исторически предшествовала заметным скачкам стоимости биткоина. Недавние наблюдения Брандта свидетельствуют о том, что биткоин может находиться на пороге вступления в фазу «накачки», готовой к экспоненциальному росту, если он успешно преодолеет ключевые уровни сопротивления.

Динамика цены биткоина. Источник: TradingView

Продолжая поддерживать бычьи настроения, Али Мартинес, глобальный руководитель отдела новостей BeInCrypto, подчеркнул значительную тенденцию к накоплению биткойнов. По его словам, биткоин переживает одну из своих «самых значительных полос накопления почти за 3 года». Мартинес указал на показатель Accumulation Trend Score, который оставался около 1 в течение последних четырех месяцев. Это свидетельствует о сильном доверии к рынку, при этом крупные организации значительно инвестируют в биткоин.

Оценка тренда накопления биткоина. Источник: Glassnode

Конвергенция этих анализов представляет собой убедительный аргумент в пользу будущей траектории биткоина. Понимание PlanB реализованных цен, интерпретация рыночных моделей Брандтом и наблюдения Мартинеса о накоплении биткоина в совокупности подчеркивают рыночные настроения, полные оптимизма. По мере того, как биткоин колеблется выше критических ценовых порогов, перспектива того, что он снова не упадет ниже 40 000 долларов, становится все более правдоподобной. Таким образом, он рисует картину цифровой валюты, находящейся на пороге очередного исторического взлета.

#биткоин #прогноз #аналитик
Источник: beincrypto.com
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