Компании хотят, чтобы сотрудники вернулись из удалёнки. Работники не так уверены.

IBM поставила менеджерам ультиматум: приходите в офис или уходите.

Технологическая фирма настаивает на прекращении удаленной работы, предписывая менеджерам в США немедленно отчитываться лично или уйти со своей должности, согласно внутренней служебной записке старшего вице-президента Джона Грейнджера от 16 января. Руководители и менеджеры теперь должны будут присутствовать лично не менее трех дней в неделю, а удаленные сотрудники, живущие более чем в 50 милях от офиса, должны до августа переехать поближе. Исключения будут сделаны для сотрудников с медицинскими проблемами или военной службой.

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Стремление к возвращению на работу осложняется усилиями компании в последние годы по избавлению от недвижимости. Ряд офисов IBM закрылся после пандемии, в результате чего некоторые удаленные сотрудники могут быть вынуждены перемещаться на большие расстояния, чтобы сохранить свою занятость. Закрытые офисы включают Филадельфию, центральный штат Нью-Йорк и Айову. Консалтинговая фирма заявляет, что сотрудники, которые не соблюдают требования, должны «уйти из IBM», и что данные о пропусках будут использоваться для отслеживания посещаемости офиса и подтверждения соответствия новой политике.

Отказ IBM от удаленной работы неуклонно растет после пандемии. Отдельные команды уже приняли политику личного присутствия, а главный исполнительный директор Арвинд Кришна открыто заявил о своем предпочтении посещения офиса. В мае в интервью Bloomberg Кришна сказал, что продвижение по службе будет менее вероятным для внештатных работников, хотя он также сказал, что рабочие не будут вынуждены возвращаться. Кришна также сказал, что компания планирует использовать искусственный интеллект для замены 7800 рабочих мест в течение следующих пяти лет. В то же время компания рассчитывает на сокращение рабочих мест.

Объявляя результаты четвертого квартала на прошлой неделе, финансовый директор Джеймс Кавано сказал, что компания потратит на реструктуризацию примерно ту же сумму, что и в прошлом году. IBM сократила 3 900 рабочих мест в январе 2023 года, но Кавано сказал, что компания нанимает сотрудников. IBM не одинока в том, что выталкивает своих сотрудников обратно в офис, хотя многие руководители отказываются от борьбы за то, чтобы заставить сотрудников вернуться в офис на полный рабочий день, согласно опросу генеральных директоров, проведенному The Conference Board.

Опрос показал, что только 4% руководителей в США и 4% руководителей во всем мире говорят, что они будут уделять приоритетное внимание возвращению сотрудников в офис на полный рабочий день. Вместо этого привлечение и удержание талантов является главным внутренним приоритетом для бизнес-лидеров. Conference Board опросила более 1200 руководителей, в том числе 630 генеральных директоров, в США, Латинской Америке, Японии и Европе. Но это не значит, что некоторые американские компании не займут жесткую позицию в новом году.

Недавно UPS объявила о том, что отказывается от своей политики гибридной работы и теперь призывает корпоративных сотрудников вернуться на полный рабочий день. Политика вступит в силу 4 марта, согласно внутренней служебной записке, предоставленной CNN. Ближе к второй половине 2023 года крупные компании объявили, что ужесточают требования к офисной работе, но, что примечательно, не объявили о полном возвращении. В августе генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что сотрудники, которые не придерживаются правила 3 дня в неделю в офисе, могут столкнуться с тем, что их дни в технологическом гиганте сочтены.

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В прошлом году Meta сообщила сотрудникам, что после Дня труда менеджеры будут отслеживать посещаемость в соответствии с ее собственной политикой 3 дня в неделю. Даже компания Zoom, которая положила начало эпохе работы из дома (WFH), отозвала своих сотрудников обратно в офис. Но если возвращение к должности на полный рабочий день умирает, то и его антитеза может быть такой же. Опрос руководителей высшего звена, проведенный EY в США, показал, что удаленная работа на полный рабочий день резко упала с 34% в 2022 году до всего 1% в 2023 году. Скотт отметил, что старшие сотрудники компаний чаще находятся в офисе. В исследовании также отмечается, что гибридная работа «прочно укоренилась».