Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
IBM советует менеджерам приходить в офис или уходить с работы
Компании хотят, чтобы сотрудники вернулись из удалёнки. Работники не так уверены.

реклама

IBM поставила менеджерам ультиматум: приходите в офис или уходите.

Технологическая фирма настаивает на прекращении удаленной работы, предписывая менеджерам в США немедленно отчитываться лично или уйти со своей должности, согласно внутренней служебной записке старшего вице-президента Джона Грейнджера от 16 января. Руководители и менеджеры теперь должны будут присутствовать лично не менее трех дней в неделю, а удаленные сотрудники, живущие более чем в 50 милях от офиса, должны до августа переехать поближе. Исключения будут сделаны для сотрудников с медицинскими проблемами или военной службой.

реклама

Стремление к возвращению на работу осложняется усилиями компании в последние годы по избавлению от недвижимости. Ряд офисов IBM закрылся после пандемии, в результате чего некоторые удаленные сотрудники могут быть вынуждены перемещаться на большие расстояния, чтобы сохранить свою занятость. Закрытые офисы включают Филадельфию, центральный штат Нью-Йорк и Айову. Консалтинговая фирма заявляет, что сотрудники, которые не соблюдают требования, должны «уйти из IBM», и что данные о пропусках будут использоваться для отслеживания посещаемости офиса и подтверждения соответствия новой политике.

Отказ IBM от удаленной работы неуклонно растет после пандемии. Отдельные команды уже приняли политику личного присутствия, а главный исполнительный директор Арвинд Кришна открыто заявил о своем предпочтении посещения офиса. В мае в интервью Bloomberg Кришна сказал, что продвижение по службе будет менее вероятным для внештатных работников, хотя он также сказал, что рабочие не будут вынуждены возвращаться. Кришна также сказал, что компания планирует использовать искусственный интеллект для замены 7800 рабочих мест в течение следующих пяти лет. В то же время компания рассчитывает на сокращение рабочих мест.

Объявляя результаты четвертого квартала на прошлой неделе, финансовый директор Джеймс Кавано сказал, что компания потратит на реструктуризацию примерно ту же сумму, что и в прошлом году. IBM сократила 3 900 рабочих мест в январе 2023 года, но Кавано сказал, что компания нанимает сотрудников. IBM не одинока в том, что выталкивает своих сотрудников обратно в офис, хотя многие руководители отказываются от борьбы за то, чтобы заставить сотрудников вернуться в офис на полный рабочий день, согласно опросу генеральных директоров, проведенному The Conference Board.

Опрос показал, что только 4% руководителей в США и 4% руководителей во всем мире говорят, что они будут уделять приоритетное внимание возвращению сотрудников в офис на полный рабочий день. Вместо этого привлечение и удержание талантов является главным внутренним приоритетом для бизнес-лидеров. Conference Board опросила более 1200 руководителей, в том числе 630 генеральных директоров, в США, Латинской Америке, Японии и Европе. Но это не значит, что некоторые американские компании не займут жесткую позицию в новом году.

Недавно UPS объявила о том, что отказывается от своей политики гибридной работы и теперь призывает корпоративных сотрудников вернуться на полный рабочий день. Политика вступит в силу 4 марта, согласно внутренней служебной записке, предоставленной CNN. Ближе к второй половине 2023 года крупные компании объявили, что ужесточают требования к офисной работе, но, что примечательно, не объявили о полном возвращении. В августе генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что сотрудники, которые не придерживаются правила 3 дня в неделю в офисе, могут столкнуться с тем, что их дни в технологическом гиганте сочтены.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В прошлом году Meta сообщила сотрудникам, что после Дня труда менеджеры будут отслеживать посещаемость в соответствии с ее собственной политикой 3 дня в неделю. Даже компания Zoom, которая положила начало эпохе работы из дома (WFH), отозвала своих сотрудников обратно в офис. Но если возвращение к должности на полный рабочий день умирает, то и его антитеза может быть такой же. Опрос руководителей высшего звена, проведенный EY в США, показал, что удаленная работа на полный рабочий день резко упала с 34% в 2022 году до всего 1% в 2023 году. Скотт отметил, что старшие сотрудники компаний чаще находятся в офисе. В исследовании также отмечается, что гибридная работа «прочно укоренилась».

#ibm #офис #сотрудники #удаленка
Источник: edition.cnn.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания IBM заявила об опасности квантовых компьютеров для кибербезопасности
Выяснились подробности борьбы за равенство и дискриминации в корпорации IBM
«Галс-Девелопмент» представила проект и объявила о строительстве небоскреба класса А+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
11
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
6
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
SK Hynix представит на IEEE-SSCC память GDDR7, 48 ГБ 16-слойные стеки HBM3E и LPDDR5T-10533
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
Ростех: Работа над современным стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА идёт по плану
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
70
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
51
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
10
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

Сергей Мирошниченко
01:54
Majesty, dungeon keeper 2, etc
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Игорь Быков
01:38
Какое же жалкое, обиженное, подгорающее от собственной никчемности, существо...
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Boris Kopyltsov
01:11
То водитель везёт программиста на барахолку. Или откуда пошли все эти экскеременты по запуску виндовсИкспи на интел коре 15-го поколения. Или когда некросфт выпускает новую ось, по всей планете все ин...
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Женька
01:07
Ну как бы есть, но там есть и видос макета IRIS-T, у которого даже типа радар вертится. Так что то такое.
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
иван иванов
00:42
Педрила просто!
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Никитос
00:34
>> Существует ряд гипотез, о которых мы поговорим ниже, а сейчас перейдём к изложению основного материала Дочитал до этого места, и понял, что дальше смысла нет читать)
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
DIP48
00:30
Добавки просит ? Мало говорит ?)))
Экс-генерал Кривонос: На украинские позиции сотнями прилетают "Ланцеты"
Виталий Ивакин
00:24
у 5500 пси 3.0, а у высших моделей уже пси 4.0, поэтому 4060 очень сильно будет урещано в мощности просто потому что ты купил не тот процессор, 4060 с урезанной шиной, и с пси 4.0 оно в самый раз
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Денис Бураков
00:05
Учитывая Ваши невероятные доводы, поехал и взял сегодня 5800х3д, согласен, что этот проц имба и не контрится, купил кста за 290$+10% скидка сверху была.
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Чомдем Лхаце
00:04
100 дронов на пердежной тяге бесспорно дают преимущество.
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем