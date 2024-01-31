Последняя идея Бутерина заключается в создании ИИ с использованием технологии блокчейн для создания децентрализованных, свободных от предвзятости и безопасных систем ИИ.

Виталик Бутерин, идейный вдохновитель Ethereum, недавно поделился четырьмя новаторскими идеями по объединению искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты, намекая на будущее, в котором обе технологии объединятся.

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По словам Бутерина, одной из ключевых идей является использование ИИ в качестве участника блокчейн-систем. Эта концепция предусматривает использование ИИ на рынках предсказаний. Здесь ИИ использует свои обширные знания для анализа, улучшая блокчейн-приложения. Этот подход направлен на повышение эффективности ИИ, расширяя возможности блокчейна.

«Искусственный интеллект готов работать менее чем за 1 доллар в час и обладает знаниями энциклопедии, а если этого недостаточно, он даже может быть интегрирован с возможностью веб-поиска в режиме реального времени. Если вы создадите рынок и выделите субсидию на ликвидность в размере 50 долларов, люди не будут заботиться о том, чтобы делать ставки, но тысячи ИИ легко набросятся на весь вопрос и сделают наилучшее предположение, какое только смогут. Стимул для того, чтобы хорошо поработать над каким-то одним вопросом, может быть крошечным, но стимул для создания ИИ, который делает хорошие прогнозы, в целом может исчисляться миллионами», — пояснил Виталик Бутерин.

Бутерин также предлагает ИИ в качестве интерфейса, который может выполнять такие задачи, как предупреждение пользователей перед подписанием транзакций. Эта роль ИИ может упростить сложный мир криптовалют для пользователей. Он может предложить руководство, объяснить смарт-контракты и предотвратить мошенничество. Тем не менее, соучредитель Ethereum предостерегает от чрезмерной зависимости только от ИИ. Он выступает за баланс с традиционными интерфейсами для обеспечения безопасности и ясности.

Ещё одно наводящее на размышления применение — ИИ, устанавливающий правила в блокчейн-играх или децентрализованных автономных организациях (DAO). Эта идея позволяет рассматривать ИИ как судей или свод правил, на который можно ссылаться. Несмотря на то, что у этой идеи есть потенциал, Бутерин подчеркивает необходимость тщательного планирования, чтобы избежать рисков. Последняя идея заключается в создании ИИ с помощью технологии блокчейн. Он направлен на создание децентрализованных, непредвзятых и безопасных систем ИИ. Такие ИИ можно было бы прозрачно управлять и контролировать, устраняя этические риски, связанные с ИИ.

«С точки зрения безопасности ИИ, это будет метод создания децентрализованного ИИ, который также будет иметь естественную функцию экстренного отключения, и который может ограничить запросы, направленные на использование ИИ для вредоносного поведения», — сказал Бутерин.

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Размышления Бутерина прозвучали на фоне стремительного роста ИИ и блокчейна. Его идеи предполагают будущее, в котором эти технологии не просто сосуществуют, а работают вместе. Тем не менее, Бутерин призывает к осторожности. Он делает акцент на понимании последствий и этических проблем слияния ИИ и криптовалют. Его видение очерчивает будущее, наполненное вызовами, но также и огромными возможностями. Это может коренным образом изменить технологии и общество.