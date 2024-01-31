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Европейская комиссия не любит биткоин и планирует ужесточить операции по майнингу. Недавний отчет включает в себя жесткую маркировку цифровых активов. Более того, регуляторы ЕС могут сократить поставки электроэнергии на объекты по добыче биткоина в блоке.
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«Пока мы спали, Европейская комиссия готовила доклад, в котором они планируют назвать биткоин экологически вредным, угрозой энергетической безопасности ЕС и убежищем для финансовых преступников».
Согласно отчету (источник которого не разглашается), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) прокладывает путь к фактическому запрету майнинга биткоина в ЕС в 2025 году. Нынешняя позиция ЕК в отношении майнинга биткоина заключается в том, что он:
«Вредный для окружающей среды, расточающий энергию и устаревший механизм консенсуса».
В докладе предлагаются дополнительные меры по сокращению деятельности по добыче криптовалют. К ним относятся налоги на выбросы углекислого газа и возможность членов ЕС отключать электроэнергию для майнеров BTC по соображениям «энергетической безопасности». Кроме того, предлагается официально пометит BTC, как вредный для окружающей среды.
Это позволит ЕЦБ разработать правила ESG в отношении институциональных инвестиций в биткоин. Центральный банк будет экономически дестимулировать или «запрещать инвестиции в биткоин» и связанные с ним продукты. Другими словами, Европейский центральный банк может использовать свои полномочия для эффективного запрета биткоина для стран членов ЕС.
Баттен заявил, что основатели Фундации «Открытый Диалог» Люда Козловская и Бота Джардемали проделали тяжелую работу. Они прочитали все документы ЕК и «боролись с этим в течение 18 месяцев». Он предупредил, что это может создать прецедент для других стран. ESMA, которая тесно сотрудничает с ЕЦБ, дала понять, что как только отчет будет принят в ЕС, «они будут настаивать на том, чтобы он стал стандартом в других странах». Он добавил, что у Центрального банка ЕС есть ресурсы, знания о юридическом процессе и история «рецензируемой дезинформации» о воздействии биткоина на окружающую среду.
Ранее на этой неделе BeInCrypto сообщила, что исследование ООН о майнинге биткоина было тщательно изучено на предмет его зависимости от устаревших источников и избирательной предвзятости. За последние месяцы много раз опровергалась информация о воздействии биткоина на окружающую среду. Кроме того, доля возобновляемой энергии, используемой в глобальных операциях по добыче BTC, продолжает расти.