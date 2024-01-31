31 января криптоэколог и венчурный инвестор Дэниел Баттен поделился разделом отчета Европейской комиссии, в котором подчеркиваются ее планы по ограничению криптовалют.

Европейская комиссия не любит биткоин и планирует ужесточить операции по майнингу. Недавний отчет включает в себя жесткую маркировку цифровых активов. Более того, регуляторы ЕС могут сократить поставки электроэнергии на объекты по добыче биткоина в блоке.

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«Пока мы спали, Европейская комиссия готовила доклад, в котором они планируют назвать биткоин экологически вредным, угрозой энергетической безопасности ЕС и убежищем для финансовых преступников».

Согласно отчету (источник которого не разглашается), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) прокладывает путь к фактическому запрету майнинга биткоина в ЕС в 2025 году. Нынешняя позиция ЕК в отношении майнинга биткоина заключается в том, что он:

«Вредный для окружающей среды, расточающий энергию и устаревший механизм консенсуса».

В докладе предлагаются дополнительные меры по сокращению деятельности по добыче криптовалют. К ним относятся налоги на выбросы углекислого газа и возможность членов ЕС отключать электроэнергию для майнеров BTC по соображениям «энергетической безопасности». Кроме того, предлагается официально пометит BTC, как вредный для окружающей среды.

Скриншот из отчета ЕК.

Это позволит ЕЦБ разработать правила ESG в отношении институциональных инвестиций в биткоин. Центральный банк будет экономически дестимулировать или «запрещать инвестиции в биткоин» и связанные с ним продукты. Другими словами, Европейский центральный банк может использовать свои полномочия для эффективного запрета биткоина для стран членов ЕС.

Баттен заявил, что основатели Фундации «Открытый Диалог» Люда Козловская и Бота Джардемали проделали тяжелую работу. Они прочитали все документы ЕК и «боролись с этим в течение 18 месяцев». Он предупредил, что это может создать прецедент для других стран. ESMA, которая тесно сотрудничает с ЕЦБ, дала понять, что как только отчет будет принят в ЕС, «они будут настаивать на том, чтобы он стал стандартом в других странах». Он добавил, что у Центрального банка ЕС есть ресурсы, знания о юридическом процессе и история «рецензируемой дезинформации» о воздействии биткоина на окружающую среду.

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Ранее на этой неделе BeInCrypto сообщила, что исследование ООН о майнинге биткоина было тщательно изучено на предмет его зависимости от устаревших источников и избирательной предвзятости. За последние месяцы много раз опровергалась информация о воздействии биткоина на окружающую среду. Кроме того, доля возобновляемой энергии, используемой в глобальных операциях по добыче BTC, продолжает расти.