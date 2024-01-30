По словам Маска, первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов

Генеральный директор Neuralink и миллиардер Илон Маск заявил, что первый человек, получивший кибернетический имплантат Neuralink, после операции в воскресенье чувствует себя хорошо.

В сентябре компания Neuralink объявила о проведении открытого набора для участия в первом клиническом испытании на людях своего беспроводного интерфейса мозг-компьютер (BCI). В заявлении Neuralink говорится, что исследование Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME) оценит безопасность имплантата компании (N1) и хирургического робота (R1), а также оценит, может ли устройство помочь парализованным людям управлять внешними устройствами с помощью своих мыслей.

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В воскресенье человеку установили первый имплантат.

«Первый человек получил имплантат от @Neuralink вчера и идет на поправку, — написал Маск в Твиттере на своей платформе социальных сетей X (заблокирована в РФ). — Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов».

Логотип Neuralink на фоне силуэта бумаги в форме человеческого лица и двоичного кода

Технический магнат также написал в X, что первая версия Neuralink называется Telepathy, объяснив, что она позволяет людям управлять своим телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто думая.

«Первоначальными пользователями будут те, кто потерял способность пользоваться своими конечностями», — сказал Маск. «Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это и есть наша цель».

Хокинг, покойный физик-теоретик, страдал болезнью Лу Герига, редким заболеванием, вызывающим паралич. Neuralink получила одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на проведение испытаний мозговых имплантатов на людях еще в мае.

Илон Маск, главный исполнительный директор Neuralink, SpaceX и Tesla, а также владелец Twitter

Маск добивался одобрения испытаний на людях с 2019 года, но в начале 2022 года заявка Neuralink была отклонена. С тех пор компания проработала вопросы, высказанные FDA по поводу безопасности имплантата. Маск запустил Neuralink в 2016 году с целью разработки чипа, который позволил бы мозгу управлять сложными электронными устройствами и, в конечном итоге, позволил бы людям с параличом восстановить двигательные функции.

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Технология в случае успеха объединит искусственный интеллект с человеческими возможностями за счет использования мозгового чипа. Маск надеется, что это поможет лечить заболевания мозга, такие как болезнь Паркинсона, деменция и болезнь Альцгеймера.