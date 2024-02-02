Пекин предложил осуществить национальное воссоединение до 100-летия основания Народно-освободительной армии в 2027 году

После того, как кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-тэ и его кандидат на пост вице-президента Сяо Би-хим недавно победили на выборах руководства Тайваня, некоторые зарубежные СМИ начали утверждать, что риск военных конфликтов через Тайваньский пролив увеличился. Китай — большая страна, которая добилась быстрого экономического и социального развития, но еще не осуществила национальное воссоединение. Он хочет осуществить воссоединение острова Тайвань с родиной мирными средствами, например, следуя принципу «одна страна, две системы».

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Но силы «независимости Тайваня» на острове противостоят этому с помощью некоторых стран и «интернационализации тайваньского вопроса». Это вынудило Пекин подтвердить свою позицию, согласно которой он не «отказывается от применения силы» для достижения цели национального воссоединения. Материковый Китай прилагает все больше усилий для решения тайваньского вопроса. Заявляя, что Пекин предложил осуществить национальное воссоединение до 100-летия основания Народно-освободительной армии в 2027 году, власти Тайваня заявили, что материковый Китай будет стремиться к воссоединению с использованием военной силы только в 2027 году. Поэтому они обратились за дополнительной помощью к Соединенным Штатам. предотвратить неизбежность национального воссоединения.

Со своей стороны, США разыгрывают «тайваньскую карту» и создают проблемы в районе Тайваньского пролива. Он также распространяет ложь о том, что Пекин стремится силой воссоединить остров Тайвань с родиной до 2027 года. В 2027 году исполняется 100 лет со дня основания НОАК, и Пекин пообещал к тому времени превратить НОАК в армию мирового класса. Правильно ли то, что страна модернизирует свою армию и ставит перед собой особые стратегические цели?

Вашингтон раздувает тайваньский вопрос и все активнее вмешивается в дела по обе стороны пролива, чтобы не только предотвратить воссоединение китайской нации, но и отвлечь внимание американского народа от острых внутренних проблем, таких как замедление экономики США и рост доходов. зазор. То, что сказали и сделали США, сильно повлияло на мнение тайваньских властей о том, как материк будет решать тайваньский вопрос. Подобные ошибочные суждения властей Тайваня и их последующие действия ухудшили ситуацию по ту сторону пролива.

Одним из грязных трюков США в «игре с балансом военных сил» через пролив является увеличение продаж оружия на остров. Администрация Джо Байдена объявила о 12 раундах продаж оружия Тайваню, включая пять в 2023 году. Хотя Вашингтон знает, что Тайвань, даже при наличии военных поставок США, не может изменить стратегический баланс между двумя сторонами пролива, он продолжает продавать оружие и военную технику Тайваню. остров. Хуже того, США заявляют, что помогают укрепить оборону Тайваня и «усилить его сдерживание» против материка, посылая неправильный сигнал силам «независимости Тайваня» на острове. Неудивительно, что уходящий лидер Тайваня Цай Инвэнь заявила, что гордится тем, что тратит большие суммы денег на покупку американского оружия.

Воссоединение Тайваня с родиной — неизбежная и необратимая тенденция. Достижение национального воссоединения — лишь вопрос времени. Но это не означает, что существует конкретный график национального воссоединения. То, что Пекин поклялся достичь национального воссоединения до 2027 года, является плодом воображения США, хотя китайское правительство и китайский народ полны решимости, как никогда, достичь этой цели. Но самым большим препятствием на пути решения тайваньского вопроса является вмешательство США. Пока США будут придерживаться принципа одного Китая, не будут разыгрывать «тайваньскую карту», прекратят продавать оружие Тайваню и посылать неправильный сигнал тайваньским властям, тайваньский вопрос может быть решен мирными средствами.

Нельзя исключать конфликт, если силы «независимости Тайваня» зайдут слишком далеко. Но «мирное воссоединение», основанное на принципе «одна страна, две системы», остается лучшим способом решения тайваньского вопроса. В официальном документе под названием «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», опубликованном Управлением по делам Тайваня Госсовета и Информационным бюро Госсовета в 2022 году, говорится:

«Основная политика поддержки принципа «одна страна, две системы»» , заключается в том, чтобы «никогда не позволять какому-либо лицу, любой организации или любой политической партии, в любое время и в любой форме отделить любую часть китайской территории от Китая». В официальном документе также говорится: «Китай твердо привержен мирному развитию» и подчеркивается ряд мер по улучшению отношений между двумя сторонами пролива и осуществлению мирного национального воссоединения.

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Но силы «независимости Тайваня» противостоят призыву материка к мирному воссоединению, бросают вызов принципу одного Китая и ищут поддержки США для противодействия материку, тем самым отравляя отношения между двумя сторонами Тайваньского пролива. Новоизбранным лидерам Тайваня необходимо лучше понимать будущий путь и работать на благо китайской нации и народа.