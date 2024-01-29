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BulgarNews
Amazon расторгает сделку по приобретению iRobot за $1,7 млрд
Акции производителя роботов-пылесосов iRobot упали на 19,6%, а генеральный директор компании Колин Энгл ушел в отставку

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Пылесосы Roomba от iRobot представлены в магазине Best Buy

Компания Amazon и производитель роботов-пылесосов Roomba iRobot объявили, что они откажутся от запланированного слияния за 1,7 миллиарда долларов. Это решение было принято после того, как Европейская комиссия заявила, что сделка ограничит конкуренцию в области роботов-пылесосов. Компании отказались от сделки на фоне растущих юридических проблем с технологическими слияниями, поскольку регулирующие органы по всему миру выражают обеспокоенность о том, как крупные технологические компании строят свое доминирование, скупая более мелких конкурентов.

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«Мы разочарованы тем, что приобретение Amazon iRobot не состоялось», — сказал Дэвид Запольски, старший вице-президент и главный юрисконсульт Amazon. «Чрезмерные и непропорциональные нормативные препятствия отпугивают предпринимателей, которые должны рассматривать приобретение как один из путей к успеху, и это наносит ущерб как потребителям, так и конкуренции — тем самым вещам, которые, по словам регулирующих органов, они пытаются защитить».

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Технологические компании редко отказываются от слияний на фоне антимонопольных проблем, особенно в Соединенных Штатах, где такие компании, как Microsoft и Meta, успешно оспаривают такие иски в суде. Но международные законодатели все чаще препятствуют заключению сделок. В прошлом году Adobe отменила сделку по приобретению дизайнерской компании Figma за $20 млрд из-за антимонопольных проблем в Великобритании.

#amazon #слияние #irobot
Источник: washingtonpost.com
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