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BulgarNews
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
Аккумуляторы китайского производства на выставке в Мюнхене, Германия.

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Поскольку развивающаяся технология твердотельных аккумуляторов может компенсировать существующее лидерство китайских компаний по производству автомобильных аккумуляторов, им следует быть осторожными и принять новую технологию, говорят отраслевые эксперты. По их словам, технологически развитые страны делают большие ставки на потенциально революционную технологию твердотельных аккумуляторов, которая может дать им лидерство в следующем раунде глобальной конкуренции в сегменте электромобилей или электромобилей автомобильной промышленности.

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«Китай является пионером в области силовых батарей, но, учитывая разрушительный потенциал полностью твердотельных батарей, у страны есть риски (например, быть отстающей от других стран, разрабатывающих новые технологии)», — сказал Оуян Мингао, академик Китайской академии наук и профессор Университета Цинхуа.

В настоящее время Китай лидирует по силовым батареям, в том числе литий-ионным, которые широко используются в электромобилях. По сравнению с литий-ионными батареями, в которых используются жидкие электролиты, в твердотельных батареях используются твердые электроды, и они могут похвастаться более высокой теоретической плотностью энергии и безопасностью. Твердотельные батареи можно разделить на полутвердотельные и полностью твердотельные. Некоторые китайские компании находятся на пути коммерциализации полутвердотельных батарей и проведения исследований и разработок по полностью твердотельным батареям.

Оуян сказал: «Китай должен придерживаться стратегии постепенного развития большего количества полутвердотельных батарей, готовясь к значительным сбоям в принятии полностью твердотельных батарей».

С ним согласен Чэнь Цинтай, председатель аналитического центра China EV100: «Для того, чтобы Китай сохранил автомобильную мощь и лидировал в мире в ближайшие десятилетия, исследования и разработки технологии твердотельных аккумуляторов и массовое производство стали ключевыми».

По словам Чена, технология твердотельных аккумуляторов рассматривается как наиболее перспективная технология аккумуляторов следующего поколения во всем мире. В этой области Япония, Южная Корея, Европа, Соединенные Штаты и другие ведущие рынки ускоряют НИОКР и разработки в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Таким образом, очень важно объективно понимать характеристики полностью твердотельных батарей и целенаправленно увеличивать инвестиции в НИОКР», — сказал Чен.

Согласно отчету CITIC Securities, к 2025 году общий глобальный уровень проникновения твердотельных батарей составит около 1,7 процента, а поставки достигнут 38 гигаватт-часов по всему миру. В настоящее время Китай, Япония и Южная Корея жестко конкурируют на мировом рынке аккумуляторов. Япония, которая с 2018 года направляет свои национальные усилия на разработку твердотельных аккумуляторов, в настоящее время является страной с наибольшим количеством соответствующих патентных заявок. 

Toyota также поставила цель в июне прошлого года коммерциализировать такие батареи уже в 2027 году. В настоящее время японская фирма получила более 1300 патентов в области твердотельных аккумуляторов. Для сравнения, по состоянию на октябрь 2023 года общее количество патентов, которыми обладают китайские аккумуляторные компании в области полностью твердотельных аккумуляторов, составляет менее 100. Компания Guangzhou Automobile Group Co, лидер отечественного производства, объявила о планах к 2026 году установить в транспортные средства полностью твердотельные батареи собственной разработки.

Оуян сказал: «Индустриализация полностью твердотельных батарей в Китае по-прежнему сталкивается с рядом научных проблем, которые необходимо решать на разных уровнях, включая ключевые материалы, интерфейсы, композитные электроды и отдельные элементы. В настоящее время исследования и разработки полностью твердотельных батарей в Китае не имеют единого понимания. Промышленность, академические круги и исследовательские группы также не скоординированы. Необходимо объединить усилия для создания совместной инновационной платформы, чтобы совместно добиваться прорывов в таких технологиях».

На конференции, состоявшейся ранее на этой неделе, бывший министр промышленности и информационных технологий Мяо Вэй подчеркнул, что китайские компании должны разрабатывать твердотельные батареи. Он подчеркнул, что разработка таких батарей требует баланса между технологическим прогрессом и экономической целесообразностью.

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Мяо сказал: «В процессе развития необходимо в полной мере использовать роль рыночного механизма и роль правительства. Индустриализация твердотельных аккумуляторов наиболее важна для автомобильных компаний. Экономическая эффективность — это единственный выбор для компаний, производящих аккумуляторы, чтобы завоевать доверие автомобильных компаний».

#технологии #аккумуляторы #эксперты
Источник: chinadaily.com.cn
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