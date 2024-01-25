Российская франшиза сети быстрого питания намерена привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с животными в РЖД, сообщил её директор по маркетингу.

Burger King Russia прекратит продажу мороженого Twix в своих ресторанах после недавнего нашумевшего инцидента, когда домашний кот с таким же именем умер после того, как его выбросили из поезда, сообщило во вторник издание «Федеральная пресса» со ссылкой на директора по маркетингу компании Ивана Шестова. По словам Шестова, решение сети быстрого питания направлено на привлечение внимания к проблеме жестокого обращения с животными.

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«История кота Твикса потрясла огромное количество россиян. Мы считаем, что было бы неэтично и бесчеловечно продавать мороженое Twix в такой ситуации», — сказал он изданию. Инцидент с кошкой произошел 11 января, когда питомец ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург с отчимом своего хозяина. Во время плановой остановки в Кирове проводник поезда обнаружил животное, блуждающее по вагону после того, как оно выбралось из клетки, и, по-видимому, думая, что это бродячее животное, выбросил его из поезда.

История Твикса, в том числе кадры с камер видеонаблюдения на железнодорожном вокзале, на которых видно, как дежурный несёт кошку и выбрасывает её из поезда в снег, получила широкое освещение в российских СМИ и широко обсуждалась в Интернете. Это даже послужило поводом для массовых поисков в Кирове через неделю после исчезновения Твикса. Однако 20 января кот был найден мёртвым.

Была запущена онлайн-петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности сопровождающего, но, по сообщениям СМИ, пока человека только отстранили от работы. В РЖД извинились за инцидент и объявили о пересмотре правил перевозки животных.

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