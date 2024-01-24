Ожидается повышение минимальной заработной платы

Правительство выделит более $600 млрд на реализацию государственной политики

На государственную политику в области здравоохранения, образования и программу «Bolsa Família» были выделены финансовые ресурсы на общую сумму более 600 миллиардов реалов (около $121 миллиарда). Минимальная заработная плата составит 1412 реалов ($282 доллара), что на три процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает партнер TV BRICS – информационное агентство Prensa Latina.

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Также запланированы расходы на образование в размере 208 млрд реалов ($41 млрд) и расходы на здравоохранение в размере 231 млрд реалов ($46 млн). Во время церемонии утверждения бюджета на 2024 год министр планирования и бюджета Бразилии Симона Тебет заявила, что это один из самых демократичных бюджетов, когда-либо принятых в Бразилии. Министр пояснила, что такой результат был достигнут благодаря совместным усилиям бразильцев, определивших свои предпочтения на ближайшие четыре года путем обсуждений и голосования по приоритетным программам.