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BulgarNews
Goldman Sachs увеличивает поддержку гонконгского финтех-стартапа FundPark
Сделка увеличения общей суммы до $500 млн – редкое светлое пятно на частном долге в Большом Китае

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Гонконгская финтех-компания FundPark получила частный кредит в размере $250 млн от Goldman Sachs в качестве старшего поставщика кредитных средств, что сигнализирует о редком светлом пятне в частном кредитовании в Большом Китае. Механизм обеспечения безопасности, обеспеченный активами, является расширением и увеличением первоначальной сделки на сумму 250 миллионов долларов, которую FundPark заключил в 2022 году, под руководством Goldman Sachs, в результате чего общая сумма составила 500 миллионов долларов, сказал в интервью главный операционный директор компании Хай Ип.

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Кредит рассчитан на три года. По словам Ипа, в рамках механизма обеспечения активов сделка обеспечена пулом базовых активов, которыми в данном случае являются денежный поток FundPark, запасы его клиентов и дебиторская задолженность. FundPark управляет собственной платформой, которая обеспечивает оборотным капиталом в основном трансграничные компании электронной коммерции материкового Китая. Это новое вливание ликвидности позволит компании обеспечить своих существующих клиентов в Китае дополнительным капиталом.

В то время как Китай когда-то считался ключевым компонентом азиатского рынка частного кредитования, беспрецедентный кризис задолженности по недвижимости в стране подтолкнул многих инвесторов к тому, чтобы отказаться от своих вложений в страну. Для международных компаний, все еще стремящихся получить доступ ко второй по величине экономике мира, сделка с FundPark подчеркивает, что в секторе, который оценивается более чем в 1,6 триллиона долларов во всем мире, все еще существуют очаги возможностей. Сделка представляет собой «доступ к росту и возможностям в новых секторах экономики Большого Китая, особенно в цифровых малых и средних предприятиях, которые исторически были недостаточно обеспечены банковскими услугами», — сказал Ип.

Инвестиционные возможности

Частные кредитные инвесторы, по-прежнему обращающие внимание на Китай, обращаются к возможностям в секторах с меньшей долей заемных средств и лучшими перспективами роста, включая потребительский сектор, а также цифровой сектор и сектор данных. Компания Schroders, занимающаяся управлением активами, заявила, что потребительские игры и интернет-платформы являются китайскими секторами, которые она рассматривает на 2024 год. Популярность электронной коммерции в Китае сделала эту отрасль ещё одним вероятным кандидатом для инвесторов.

Такие фирмы, как Alibaba Group Holding Ltd. и PDD Holdings Inc. могут обеспечить более половины роста розничных продаж в Китае в 2024 году по сравнению с 37% в прошлом году, согласно сообщать аналитиками Bloomberg Intelligence. Во многих отношениях сделка с FundPark подчеркивает «важность китайских малых и средних предприятий, даже несмотря на то, что экономика не так радужна, как раньше», — сказал Ип, который надеется, что новый кредит позволит компании развивать бизнес своих клиентов, а также поможет FundPark выйти на новые рынки, такие как Южная и Юго-Восточная Азия.

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#кредит #гонконг #goldman sachs #финтех
Источник: bloomberg.com
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