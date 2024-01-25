Пекинская компания продемонстрировала технологические достижения, которых она достигла за последние три года.

Китайский стартап в области искусственного интеллекта Zhipu AI представил свою новейшую основополагающую модель большого языка — GLM4, поскольку пекинская компания продемонстрировала технологические достижения, которых она достигла за последние три года. Чжан Пэн, генеральный директор Zhipu AI, сказал, что GLM-4 демонстрирует значительный общий прирост производительности, приближаясь к возможностям GPT-4, большой языковой модели, разработанной американской компанией OpenAI.

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Примечательно, что он поддерживает расширенное контекстуальное понимание, обладает расширенными мультимодальными возможностями и обеспечивает более высокую скорость вывода, обеспечивая более высокий уровень параллелизма и существенное снижение затрат на рассуждения. Кроме того, теперь доступны возможности персонализированной настройки интеллектуальных агентов для GLM. По словам компании, используя надежные возможности модели GLM-4, пользователи могут создавать своих собственных интеллектуальных агентов GLM с помощью простых подсказок, что значительно снижает входной барьер для использования крупных моделей.

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Тем временем Zhipu AI объявила, что инициировала создание фонда с открытым исходным кодом для крупных языковых моделей. Эта комплексная инициатива включает в себя предоставление тысячи карт с чипами искусственного интеллекта большому сообществу языковых моделей с открытым исходным кодом, а также выделение 10 миллионов юаней (1,39 миллиона долларов США) наличными для поддержки проектов с открытым исходным кодом, связанных с большими языковыми моделями. Компания Zhipu AI, основанная в 2019 году, в прошлом году привлекла к себе большое внимание. В июне прошлого года американское технологическое издание The Information включило Zhipu AI в число пяти китайских компаний, которые с наибольшей вероятностью станут китайской OpenAI.