Криптовалюта Dogecoin подскочила на 10%

Вкратце:

Гигант социальных сетей X, ранее известный как Twitter, стратегически представил специальный аккаунт «X Payments» на своей платформе.

Этот шаг согласуется с более широкой стратегией по развертыванию одноранговых платежей и видением Илона Маска о «приложении для всего».

Объявление значительно повлияло на DOGE, что привело к росту цены на 10% на фоне спекуляций о потенциальной интеграции.

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Гигант социальных сетей X, ранее известный как Twitter, подготовил почву для своей предстоящей функции платежей, создав специальную учетную запись на своей платформе. Этот стратегический шаг вызвал бычий тренд для Dogecoin, популярного мем-коина на крипто-валютном рынке.

Функция X Payments

Недавно созданная учетная запись X Payments имеет золотой значок верификации и отличительный логотип X, сигнализирующий о ее связи с платформой. Несмотря на отсутствие постов, на момент последнего обновления аккаунт собрал более 73 000 подписчиков.

Эта разработка согласуется с более широкой стратегией X по внедрению платежной функции на своей платформе в конце этого года. Компания стремится развернуть одноранговые платежи, которые повысят полезность для ее пользователей и создадут новые возможности для торговли. В недавних сообщениях говорилось, что Илон Маск, влиятельная фигура, стоящая за платформой, намекнул на потенциальный запуск этой функции к середине 2024 года.

Получив лицензии в нескольких штатах США, X позиционируется для облегчения одноранговых платежей и других денежных переводов, зеркально отражая услуги, предоставляемые платежными гигантами, такими как PayPal. Эти лицензии поступают, поскольку Маск стремится превратить X в «приложение для всего», смоделированное по образцу WeChat от Tencent.

Dogecoin отреагировал положительно

Анонс платежной функции X значительно повлиял на Dogecoin. Несколько членов крипто-сообщества рассуждают о потенциальных вариантах использования DOGE на платформе. Благосклонная позиция Маска по отношению к Dogecoin заметно подпитывает спекуляции. Это видно по тому, что Tesla принимает DOGE в качестве способа оплаты своих товаров и упоминает его на футуристически выглядящей кодовой странице Tesla CyberTruck.

Тем не менее, ни X, ни Илон Маск прямо не уточнили, будет ли их одноранговая система поддерживать традиционную фиатную валюту или крипто-валютные платежи. Но преобладающие настроения склоняются ко второму, учитывая про-криптографические наклонности Маска.

Между тем, спекуляции вокруг потенциальной интеграции Dogecoin привели к резкому росту его цены за последние 24 часа. В настоящее время токен торгуется около 0,085 доллара, что отражает рост на 10%, согласно данным о ценах BeInCrypto.

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«Прямо сейчас Dogecoin борется с уровнем сопротивления 0,09 доллара. Победят медведи или быки? Я думаю, что мы еще 4 раза ударимся о сопротивление и пробьем его... Это всё из-за анонса Xpayment», — написал известный технический аналитик.