Впервые за более чем 200 лет!

Согласно сообщению на сайте журнала Time от 19 января 2024 года, в этом году в Соединённых Штатах Америки поселится более 1 триллиона цикад — явление, которого не наблюдалось с 1803 года. К апрелю 2024 года из-под земли выйдут две группы красноглазых летающих цикад, и поэтому жителям Среднего Запада и Юго-Востока Соединённых Штатов Америки, следует тщательно подготовиться к прилёту этих жужжащих насекомых.

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По данным Университета Коннектикута Соединённых Штатах Америки, стаи цикад часто появляются вместе, но в 2024 году, впервые за более чем 200 лет одновременно появятся 13-летние и 17-летние цикады. В следующий раз эти стаи цикад появятся вместе через 221 год. Более десяти лет эти цикады дремлют в подземных пещерах, пока не созреют и не выйдут из-под земли. За несколько недель насекомые пророют туннели в земле от норы, но только тогда, когда температура почвы достигнет примерно 64 градусов по Фаренгейту (17 градусов по Цельсию) — это отверстие будет примерно из глубины от 7 до 8 дюймов.