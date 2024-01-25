Открытие этого рынка представляет собой важную возможность для колумбийских производителей

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, Бразилия является вторым по величине потребителем цветов в Латинской Америке с годовым спросом около одного миллиарда долларов. Цветы Protea spp. - это экзотический вид и, поскольку они характеризуются яркими красками и эффектной формой, они очень популярны в Бразилии в качестве цветочных композиций, украшения мероприятий и подарков, сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

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Протея, также известная как африканская роза, является цветком, произрастающим на обширных равнинах Южной Африки. Протея также произрастает в Австралии. Разнообразие цветов и форм, самое удивительное в протее. Цветок, представленный в большом разнообразии, что открывает перед флористами широкий спектр возможностей.

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Фитосанитарные требования, согласованные двумя странами, включают в себя то, что срезанные цветы должны быть упакованы в первичную, беспочвенную упаковку, а продукция должна иметь сертификат, выданный Национальной организацией по карантину и защите растений. В свою очередь, правительство Бразилии будет проверять, подлежат ли грузы досмотру в пункте въезда фитосанитарной инспекцией, а также сбору проб для анализа в лабораториях, аккредитованных Министерством сельского хозяйства и животноводства.