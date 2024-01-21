Компенсацию также получают семьи членов Коммунистической партии Китая и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

Организационный отдел ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) выделил 318 миллионов юаней (44,2 миллиона долларов США) на свои цели, в том числе на улучшение образования и подготовки членов и кадров Коммунистической партии Китая начального уровня.

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Фонд формируется за счет партийных взносов, взимаемых с членов Коммунистической партии Китая и управляемых ведомством от имени ЦК Коммунистической партии Китая, говорится в сообщении ведомства. Семьи членов Коммунистической партии Китая и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, также получают выгоду от этого плана, сообщили в ведомстве.

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По данным департамента, средства также будут использованы для поддержки обучения и тренингов для членов и кадров Коммунистической партии Китая в 160 округах, определенных как ключевые округа национального уровня, которые получают помощь для возрождения сельских районов. В ведомстве подчеркнули необходимость разумного использования средств, усиления финансового надзора и обеспечения их направления на целевые цели.