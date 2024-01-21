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BulgarNews
Номинальный рост ВВП Индии будет самым высоким в Азии третий год подряд
Эффект от политики реформ уже отражен в правительственных показателях капитальных вложений

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Рост номинального ВВП Индии увеличится с 9,2% в 2023 году до 11,6% в этом году, что сделает номинальный рост ВВП страны самым высоким в Азии третий год подряд, говорится в отчете крупного финансового конгломерата. Вклад Индии в азиатский и глобальный рост увеличится до 30% и 17% соответственно по сравнению с 28% и 16% в 2023 году. В среднесрочной перспективе рост реального ВВП составит в среднем 6,3% до корректировки счета текущих операций.

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В докладе показаны первые признаки улучшения потребления в сельских регионах. В четвертом квартале 2023 года набрало обороты более широкое восстановление потребления в натуральном выражении, отчасти благодаря росту спроса в сельской местности. Рост производства потребительских товаров длительного пользования в октябре-ноябре достиг максимума за последние 17 месяцев, составив 5,3% в годовом исчислении.

Продажи легковых автомобилей выросли до 27% в октябре-ноябре по сравнению с 22% в третьем квартале. Эффект от политики реформ уже отразился на показателях капитальных вложений правительства. «Экономический рост будет поддерживаться увеличением частных капиталовложений», — говорится в докладе.

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Инвестиции в основной капитал увеличиваются, так как реальный рост валового накопления основного капитала уже достиг 11% в год в третьем квартале 2023 года. Государственные капиталовложения были высокими: отношение инвестиций центрального правительства к ВВП выросло до 3%, что является рекордом за последние 18 лет, по данным IANS, партнера сети TV BRICS. 

#индия #азия #ввп #реформы
Источник: tvbrics.com
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