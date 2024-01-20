Первая страна с более чем 4 миллионами внутренних патентов на изобретения

Об этом сообщил заместитель директора Национального управления интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики.

В конце прошлого года в Китае было около 4,02 миллиона активных патентов на изобретения, что на 22,4% больше, чем в предыдущем году. Об этом во вторник заявил Ху Вэньхуэй, заместитель директора Национального ведомства интеллектуальной собственности Китая. Он сказал, что отечественные высокотехнологичные компании, а также малые и средние технологические компании владеют 2,13 миллиона таких патентов, что на 24,2% больше, чем в прошлом году. Ху Вэньхуэй добавил, что инновации сами по себе дали толчок качественному развитию компаний.

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Между тем, количество активных отечественных патентов на изобретения, выданных в дельте реки Янцзы, в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, также быстро растет, «способствуя развитию местной промышленной экономики», сказал Ху. По данным CGTN, партнёра телевизионной сети БРИКС, чтобы лучше стимулировать инновации, правительство ускорит экспертизу патентов и активизирует усилия по их преобразованию и применению.