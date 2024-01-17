Ожидается, что 24 год станет началом новой Эры грузовых автомобилей в Южной Африке

Их будут использовать в основном на городских маршрутах, а также в региональных и внутригородских перевозках.

Международная медиа-сеть TV BRICS | 16 января 2024 года



реклама

На сегодняшний день Южная Африка отстает от других рынков электрических коммерческих автомобилей — Китай, например, в 2022 году продал 36 000 электро-грузовиков. Однако на местном рынке начали продаваться и электро-грузовики некоторых иностранных компаний.

«Из-за ограниченного запаса хода (около 200 километров) электрические грузовики будут использоваться в основном на городских маршрутах, а также для внутригородских и региональных доставок», — сказал Райан Гейнс, исполнительный директор ведущей частной логистической компании Южной Африки.

На дорогах Южной Африки к электрическим грузовикам присоединятся автомобили, работающие на сжатом природном газе (СПГ) или сжиженном природном газе (СПГ), а также грузовики на топливных элементах. Грузовик на топливных элементах — это электрический грузовик, который вырабатывает электроэнергию из водородного топливного элемента.

В топливном элементе водород и кислород соединяются посредством электрохимической реакции с образованием электричества, тепла и воды. Еще одна хорошая новость заключается в том, что к 2024 году на дорогах Южной Африки появятся более безопасные грузовики.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мировые производители этих автомобилей постоянно стремятся внедрять инновационные функции безопасности, тогда как раньше многие из них были лишь дополнительными. Теперь функции контроля полосы движения и предотвращения столкновений становятся стандартными для новых моделей, сообщает BusinessTech.