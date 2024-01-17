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Международная медиа-сеть TV BRICS | 16 января 2024 года
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На сегодняшний день Южная Африка отстает от других рынков электрических коммерческих автомобилей — Китай, например, в 2022 году продал 36 000 электро-грузовиков. Однако на местном рынке начали продаваться и электро-грузовики некоторых иностранных компаний.
«Из-за ограниченного запаса хода (около 200 километров) электрические грузовики будут использоваться в основном на городских маршрутах, а также для внутригородских и региональных доставок», — сказал Райан Гейнс, исполнительный директор ведущей частной логистической компании Южной Африки.
На дорогах Южной Африки к электрическим грузовикам присоединятся автомобили, работающие на сжатом природном газе (СПГ) или сжиженном природном газе (СПГ), а также грузовики на топливных элементах. Грузовик на топливных элементах — это электрический грузовик, который вырабатывает электроэнергию из водородного топливного элемента.
В топливном элементе водород и кислород соединяются посредством электрохимической реакции с образованием электричества, тепла и воды. Еще одна хорошая новость заключается в том, что к 2024 году на дорогах Южной Африки появятся более безопасные грузовики.
Мировые производители этих автомобилей постоянно стремятся внедрять инновационные функции безопасности, тогда как раньше многие из них были лишь дополнительными. Теперь функции контроля полосы движения и предотвращения столкновений становятся стандартными для новых моделей, сообщает BusinessTech.