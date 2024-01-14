Apple пригласила бывшего генерального директора Aerospace Corporation Ванду ОСТИН присоединиться к совету директоров

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Состав совета директоров Apple скоро изменится, так как два давних члена совета уходят на пенсию. В четверг Apple заявила, что бывший вице-президент Альберт Гор и бывший финансовый директор Boeing Джеймс Белл уйдут в отставку. Их уход из совета директоров вступит в силу в конце февраля, что ознаменует окончание 21-летнего срока полномочий Гора и девятилетнего срока полномочий Белла, говорится в заявлении Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Логотип Apple Inc. в одном из магазинов компании в Сиднее, Австралия

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Генеральный директор Apple Тим Кук похвалил Гора за «невероятный вклад» в работу Apple, связанную с конфиденциальностью и защитой окружающей среды, а Белла — за «важные перспективы и глубокий опыт, который он предлагал в области аудита, финансов и многого другого на протяжении многих лет».

Apple заявила, что её политика «в целом» ограничивает членов совета директоров от переизбрания после того, как им исполнится 75 лет, и ускорила предстоящий уход Гора и Белла из совета директоров. Джеймс А. Белл выступает на гала-концерте памяти Мартина Лютера Кинга-младшего в отеле Hilton 15 октября 2011 года в Вашингтоне, округ Колумбия

В то же время технологический гигант выбрал бывшего генерального директора Aerospace Corporation Ванду Остин в качестве нового кандидата в совет директоров.

«Как и Apple, я всегда верила в силу инноваций для улучшения жизни, поддержки человеческого потенциала и формирования лучшего будущего, — сказала Остин. В ее резюме также значатся должности в советах директоров биотехнологической компании Amgen и энергетического гиганта Chevron.

В последний раз в 2021 году компания привлекала новых членов совета директоров.





Бывший вице-президент Альберт Гор на британской премьере фильма «Неудобное продолжение: Сила правды»

Apple заявила, что выдвинет Остина на своем ежегодном собрании 28 февраля вместе с семью другими существующими директорами, которые будут переизбраны, включая бывшего генерального директора Northrop Grumman и председателя комитета по аудиту Apple Рона Шугара, несмотря на то, что ему 75 лет.

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В последние месяцы компания выпустила несколько продуктов, в том числе планшет iPhone 15, Apple Watch Series 9 и новые версии iMac и MacBook Pro. Ранее на этой неделе компания назначила выпуск своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro в США на февраль.