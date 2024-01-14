Пекин неоднократно клеймил Лай Цзин-дэ сепаратистом и предостерегал избирателей от его поддержки

Вице-президент Тайваня Лай Чинг-те, также известный как Уильям Лай (в центре), празднует свою победу вместе с напарником Би-химом Сяо (справа) и сторонниками в Тайбэе, Тайвань. 13 января 2024 г.

Давний активный сторонник независимости, вице-президент Тайваня Лай Цзин-те, ключевая фигура в правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), победил на президентских выборах в стране и вступает в должность в мае. Пекин назвал его «нарушителем спокойствия».

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«Разрушитель мира в Тайваньском проливе»

Результаты голосования могут еще больше усилить напряженность в отношениях с Китаем, который утверждает, что самоуправляющийся остров является частью его территории. Пекин предостерег избирателей от поддержки Лая и ранее охарактеризовал эти выборы как выбор между «войной и миром, процветанием и упадком». Соперничающая партия Гоминьдан настаивала на диалоге с властями материкового Китая.

«Независимо от результата, это не изменит основного факта, что Тайвань является частью Китая и в мире существует только один Китай», — заявил представитель посольства Китая в Великобритании, реагируя на результаты выборов. Пекин, который поклялся воссоединиться с отколовшейся провинцией, при необходимости силой, отверг призывы Лая к переговорам о будущем Тайваня. Управление по делам Тайваня назвало его «поджигателем войны» и «разрушителем мира в Тайваньском проливе».

После своей победы 64-летний мужчина заявил, что он «полон решимости защитить Тайвань от продолжающейся угрозы и запугивания со стороны Китая» и что его намерение состоит в том, чтобы сохранить нынешний статус-кво в Тайваньском проливе. Он добавил, что его администрация «будет использовать диалог, чтобы заменить конфронтацию» в своей дипломатии с Пекином.

Выпускник Гарварда, вызвавший раздражение Белого дома

Уильям Лай, также известный под своим английским именем, бывший врач и выпускник Гарварда, стал депутатом в 1998 году, представляя южный город Тайнань. Затем в 2010 году он был избран мэром города на два срока. Семь лет спустя он был назначен премьер-министром в правительстве президента Цай Инвэнь. В 2020 году политик-ветеран был приведен к присяге в качестве вице-президента, когда Цай выиграл второй срок. В мае он пройдет инаугурацию в качестве президента.

Он пообещал усилить оборону острова и продолжить налаживание связей с другими «демократиями», очевидно имея в виду США и Японию. Лай вызвал споры в июле 2023 года, когда он выразил надежду, что президент Тайваня однажды сможет «войти в Белый дом». Бывший представитель Белого дома по Китаю Деннис Уайлдер заявил, что администрация Вашингтона «очень обеспокоена» политиком.

Высшим тайваньским политикам запрещено совершать официальные визиты в Вашингтон. В 2020 году Лай, тогда избранный вице-президент, совершил личную поездку в США. Это сделало его самым высокопоставленным тайваньским политиком, посетившим американскую столицу. После инаугурации в качестве вице-президента он совершал только остановки в 2022 и 2023 годах. В августе прошлого года Пекин заклеймил Лая как «нарушителя спокойствия во всех отношениях», а его прибытие в Соединенные Штаты повлекло за собой заявление о том, что этот поступок «серьезно нарушает принцип одного Китая».

Пекин выступает против любого официального обмена между США и Тайванем. Вашингтон формально признает принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью Китая. Однако Вашингтон сохранил неформальные дипломатические отношения с Тайбэем, а также снабжал его оружием. Китай ввел санкции против избранного вице-президента Лая Сяо Бихима, который ранее был де-факто посланником в США.

«Тайвань уже является независимым государством»

«Лай будет отводить Тайвань все дальше и дальше от мира и процветания, все ближе и ближе к войне и упадку», — заявило в четверг Управление по делам Тайваня Китая.

Лай принадлежит к более радикальному крылу правящей партии. В 2017 году он возмутил власти материкового Китая, заявив парламенту Тайваня, что он «прагматичный борец за независимость Тайваня». Тем не менее, он исключил возможность провозглашения независимости во время своего пребывания в должности.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Тайвань уже является независимым и суверенным государством, и поэтому у нас нет необходимости в дальнейшем провозглашать независимость Тайваня», — заявил Лай в январе, сообщает Focus Taiwan.

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МИД России отреагировал на выборы предупреждением о любом использовании голосов «для оказания давления на Пекин и расшатывания ситуации в [Тайваньском] проливе и в регионе», назвав такую деятельность контрпродуктивной и заслуживающей осуждения со стороны международное сообщество.