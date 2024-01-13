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В беседе с Guardian доктор Роберт Гульдемонд из Университета Претории, входящий в исследовательскую группу, сказал: «На протяжении десятилетий в новостях из южной Африки мы читали о браконьерстве и других угрозах, но было проделано много хорошей работы, которая по сути, переломила ситуацию, и эта история так и не была рассказана».
В исследовании подчеркивается, что охраняемые территории, связанные с другими ландшафтами, играют ключевую роль в поддержании стабильной популяции слонов. В отличие от изолированных парков-крепостей, взаимосвязанные территории позволяют слонам мигрировать, расселяться и естественным образом адаптироваться к меняющимся условиям.