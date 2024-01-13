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BulgarNews
В Южной Африке зафиксирован рост популяции африканских слонов
Исследователи объясняют рост численности животных успешными усилиями по сохранению популяции в регионе.

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Анализ, опубликованный в журнале Science Advances Journal 5 января, охватывал период 1995-2020 годов и охватывал более 290 000 слонов саванны (70% от общего числа в Африке) и показал общий темп роста 0,16% в год за последние 25 лет. Исследователи объяснили эту положительную тенденцию успешными усилиями по сохранению природы в регионе.

Африканский слон пасется в национальном парке Пиланесберг недалеко от Рустенберга

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В беседе с Guardian доктор Роберт Гульдемонд из Университета Претории, входящий в исследовательскую группу, сказал: «На протяжении десятилетий в новостях из южной Африки мы читали о браконьерстве и других угрозах, но было проделано много хорошей работы, которая по сути, переломила ситуацию, и эта история так и не была рассказана».

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В исследовании подчеркивается, что охраняемые территории, связанные с другими ландшафтами, играют ключевую роль в поддержании стабильной популяции слонов. В отличие от изолированных парков-крепостей, взаимосвязанные территории позволяют слонам мигрировать, расселяться и естественным образом адаптироваться к меняющимся условиям.

#африка #рост #популяция животных
Источник: iol.co.za
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