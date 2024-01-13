Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) предоставляет больше возможностей Южно-Африканским компаниям.

Страна все еще проводит внутренние структурные реформы для поддержки экономики

Международная медиа-сеть TV BRICS | 12 января 2024 года

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Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана пояснил, что Южная Африка работает над четырьмя взаимосвязанными тематическими приоритетами, которые включают достижение безопасности и сотрудничества, содействие экономическому росту и созданию рабочих мест, искусственный интеллект и долгосрочную стратегию в области климата, природы и энергетики. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер TV BRICS.

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В этом контексте, продолжил он, Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) предоставляет больше возможностей южноафриканским компаниям для расширения и развития своей деловой сферы, а также международным компаниям для партнерства с местными и увеличения своего присутствия на мировом рынке. континент. Годонгвана также заверил, что доступ развивающихся стран к конкурентоспособным международным финансам необходим для обеспечения успешного перехода к зеленой экономике.