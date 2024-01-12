Вот как можно уничтожить вредителей гуманным способом

Вместо того, чтобы забивать до смерти агрессивных тростниковых жаб в Австралии, ученые советуют положить их в холодильник на день или два, а затем переместить в морозильную камеру, чтобы прикончить.

Тростниковые жабы (Rhinella marina) были завезены в Австралию в 1935 году и до сих пор наносят ущерб экосистемам

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Австралия собирается начать массовую ежегодную кампанию по уничтожению тростниковых жаб, известную как «Большой бюст тростниковой жабы», чтобы сократить численность этого агрессивного вредителя. Теперь ученые предлагают гуманный метод избавления от токсичных жаб.

Вместо того, чтобы избивать тростниковых жаб (Rhinella marina , ранее Bufo marinus) крикетными битами и клюшками для гольфа или травить их агрессивными химикатами, ученые советуют складывать жаб в пакеты и помещать их в холодильник. Холод вводит земноводных в состояние оцепенения и отключает их болевые рецепторы. Затем люди могут отправить жаб в морозильную камеру, чтобы гуманно прикончить их, говорит Рик Шайн , профессор биологии в Университете Маккуори в Сиднее, Австралия.

«По мере того, как жаба остывает, ее метаболизм замедляется, и она становится очень малоактивной», — рассказал Шайн Live Science по электронной почте. «Даже ее мозг отключается. Поэтому замерзшая жаба не чувствует боли, и жаба никогда не знает, что происходит — она просто засыпает и никогда не просыпается».

По словам Шайн, тростниковые жабы естественным образом испытывают понижение температуры ночью, поэтому их организм не впадает в шок, когда их впервые помещают в холодильник. В исследовании 2015 года Шайн и его коллеги обнаружили, что активность мозга жабы плавно снижается во время заморозки и не производит заметных болевых сигналов. По его словам, к тому времени, когда в тканях жабы начинают образовываться кристаллы льда, «она ничего не осознает».

Ученые завезли тростниковых жаб с Гавайев в Квинсленд, Австралия, в 1935 году, чтобы истребить тростниковых жуков ( Dermolepida albohirtum ), которые опустошали недавно посаженные посевы сахарного тростника. Однако эта попытка имела неприятные последствия , поскольку тростниковые жабы не проявляли интереса к жукам и бесконтрольно размножались. Жабы, выделяющие яд, способный убить поедающих их животных, распространились на прибрежные районы Нового Южного Уэльса, Северную территорию и некоторые части северо-западной Австралии. Куда бы они ни пошли, они вызывали сокращение численности местных хищников и наносили ущерб экосистемам.

Тростниковые жабы до сих пор сеют хаос, что побудило экологическую некоммерческую организацию Watergum организовать « Великий бюст тростниковых жаб» — ежегодную кампанию по уничтожению как можно большего количества жаб за неделю. В этом году «убийственный марафон» — третий общенациональный вылов и первый, направленный против головастиков, а также взрослых жаб — пройдет с 13 по 21 января.

«Бюст большой тростниковой жабы — самый большой бюст жаб в Австралии», — рассказала Live Science по электронной почте Никки Томсетт, руководитель проекта Watergum по инвазивным видам. «Все дело в коллективных действиях по эффективному и гуманному контролю над тростниковыми жабами, которые являются инвазивными видами вредителей в Австралии». По её словам, кампания до сих пор была успешной: люди удалили более 50 000 тростниковых жаб из окружающей среды за одну неделю. «В этом году мы стремимся побить этот рекорд», - сказала она.

По словам Томсетт, тростниковые жабы могут жить в дикой природе более 10 лет. Самки жаб производят до 35 000 яиц каждый раз, когда они размножаются, а это означает, что каждая жаба имеет значение, когда дело доходит до уничтожения жаб.

Метод охлаждения и замораживания «в настоящее время считается лучшей практикой гуманной эвтаназии тростниковых жаб», сказал Томсетт. «Травмы тупым предметом и большинство применений химических веществ не считаются гуманными и представляют угрозу для дикой природы и домашних животных, поскольку усыпленные таким образом тростниковые жабы обычно остаются в окружающей среде и после смерти все еще токсичны».

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Люди, забивающие жаб до смерти, также рискуют повредить ядовитые железы, что может вызвать временную слепоту у человека, если попадет в глаза", - сообщает ABC News. Австралийцам рекомендуется продолжать ловить тростниковых жаб после 21 января, добавил Томсетт.