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BulgarNews
В Южной Корее запретили употребление собачьего мяса к 2027 году
Законодатели проголосовали за прекращение традиционной практики

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Закрытие собачьей фермы Международным обществом защиты животных (HSI) в Намянджу недалеко от Сеула, Южная Корея

Парламент Южной Кореи проголосовал во вторник за запрет продажи и потребления собачьего мяса, что когда-то было широко распространенной практикой в этой восточноазиатской стране. Президент Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи, владеющая шестью собаками и восемью кошками, активно выступали за запрет с тех пор, как он был впервые предложен в сентябре . При голосовании во вторник 208 из 300 законодателей проголосовали за, а двое воздержались.

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«Я никогда не думал, что увижу в своей жизни запрет на жестокую индустрию собачьего мяса в Южной Корее, но эта историческая победа животных является свидетельством страсти и решимости нашего движения по защите животных», — Чон А Че, исполнительный директор Humane Международное общество Кореи заявило в своем заявлении после голосования, назвав его «историей в процессе становления». «Хотя мое сердце разрывается из-за всех миллионов собак, для которых эти изменения произошли слишком поздно, я очень рад, что Южная Корея теперь может закрыть эту жалкую главу в нашей истории и принять будущее, дружелюбное к собакам», — добавил Че.

Закон запрещает выращивание, убой и продажу собачьего мяса для потребления человеком, начиная с 2027 года. Наказания для нарушителей включают штрафы в размере до 30 миллионов вон (22 800 долларов США) или тюремное заключение сроком до трех лет. Штрафа за потребление не предусмотрено. По данным Reuters, корейцы раньше потребляли собачье мясо, считая, что это поможет вызвать дождь в летнюю засуху, но все больше отходят от этой традиции, поскольку животных стали рассматривать как домашних питомцев, а не как еду.

Опрос, опубликованный в понедельник, показал, что 94% респондентов не ели собак в прошлом году, а 93% заявили, что не собираются делать это в будущем. Исследование было проведено базирующимся в Сеуле аналитическим центром Animal Welfare Awareness, Research and Education. Заводчики и продавцы Корейской ассоциации съедобных собак заявили, что запрет коснется 3000 ресторанов и около 3500 ферм, выращивающих около 1,5 миллиона собак. По данным Министерства сельского хозяйства за апрель 2022 года, эти цифры составляют 1600 ресторанов, 1100 ферм и 570 000 собак.

На акции протеста в декабре фермеры, выращивающие собак, пригрозили выпустить на свободу два миллиона собак, если правительство продолжит вводить запрет. Джу Ён Бонг, глава Корейской ассоциации фермеров, выращивающих собачье мясо, утверждал в то время, что это было «жестоким актом варварства, направленным на лишение людей права на питание».

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Правительство стремилось развеять опасения собаководов, предлагая льготный период и компенсацию, чтобы они могли сменить карьеру. Защитники прав животных выступили против этого, утверждая, что фермеры потребуют «нереально высокие» суммы. Между тем, фермеры заявили, что и они, и их основные клиенты — это люди старше 60 лет, которые слишком стары, чтобы менять свой образ жизни или начинать новый бизнес.

#южная корея #законодательство #питание #собака #мясо
Источник: rt.com
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